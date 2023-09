iPhone 15 Pro Max begin nou by $1,199 256 met XNUMX GB berging

Die iPhone 15 Pro Max het 'n paar groot veranderinge ondergaan, en saam met hierdie veranderinge kom 'n nuwe beginprys van $1,199 256 vir die 1,099 GB-model. Verlede jaar se Pro Max het by $128 XNUMX begin, maar het net XNUMX GB berging gehad. Die nuwe iPhone bied meer berging, maar teen 'n hoër pryspunt.

Apple sal beide die iPhone 15 Pro en 15 Pro Max op 22 September vrystel, met voorafbestellings wat hierdie Vrydag begin. Gerugte doen al maande die rondte dat Apple die prys sou verhoog as gevolg van die reeksveranderinge, soos die bekendstelling van 'n geborselde titanium-legeringsraam en dunner rande. Die nuwe iPhone 15 Pro Max het ook 'n vinniger A17 SoC met geïntegreerde GPU wat straalopsporing ondersteun.

Dit is belangrik om daarop te let dat die prys van $1,199 256 vir die 128 GB-model nie 'n prysverhoging is nie aangesien Apple verlede jaar dieselfde bedrag vir dieselfde bergingskapasiteit gevra het. Die laer prysopsie met XNUMX GB berging is egter nie meer beskikbaar nie.

Benewens die prys- en bergingsveranderings, het Apple ook 'n paar ander noemenswaardige opdaterings aan sy iPhones gemaak. Die maatskappy het uiteindelik die verouderde Lightning-poort vervang met USB-C-poorte oor sy fone, insluitend die AirPods Pro. Die USB-C-poort ondersteun die vinniger USB 3-standaard met oordragsnelhede van tot 10 Gbps. Gebruikers sal egter 'n USB 3 tipe C-kabel apart moet koop.

Verder ondersteun die iPhone 15-reeks nou Qi2-laai, wat Apple se nuwe laaistandaard is gebaseer op sy eie MagSafe-laai. Die Pro-modelle het ook die ou ring-/vibrasieskakelaar vervang met 'n aanpasbare aksieknoppie, soortgelyk aan die een wat op Apple Watch Ultra-reeksfone gevind word.

Benewens die iPhone 15 Pro en 15 Pro Max, het Apple ook die iPhone 15 en 15 Plus-modelle aangekondig. Hierdie modelle het die Dynamic Island en erf die A16 Bionic-skyfies van verlede jaar se Pro-modelle. Die beginpryse vir die iPhone 15 en 15 Plus bly dieselfde as verlede jaar op $799 en $899 onderskeidelik.

Oor die algemeen kom die nuwe iPhone 15 Pro Max met 'n hoër beginprys, maar dit bied meer berging en 'n reeks nuwe kenmerke en verbeterings in vergelyking met sy voorganger.

