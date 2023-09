Die aankoms van die iPhone 15: Wat om te verwag

Apple het hul nuutste generasie selfoon, die iPhone 15, by hul “Wonderlust”-geleentheid in Cupertino onthul. Die toestel behou baie bekende kenmerke, soos die Dynamic Island-uitsny, nou beskikbaar oor die hele lyn. Een van die mees noemenswaardige toevoegings is egter die opgedateerde poort: USB-C.

Hierdie stap deur Apple dui op 'n verskuiwing na koppelstandaardisering, deels gedryf deur EU-wetgewing. Alhoewel Apple aanvanklik nie entoesiasties oor die verandering was nie, is dit uiteindelik 'n positiewe ontwikkeling vir verbruikers. Die Lightning-poort, wat meer as 'n jaar gelede bekendgestel is, word nou uitgefaseer, met die iPad-lyn wat reeds oorgeskakel het na die gestandaardiseerde verbinding.

Die Dynamic Island-kenmerk is ook verbeter, en sluit nou lugrederyinligting in. Die iPhone 15 spog met 'n Super Retina XDR-skerm, beskikbaar in 6.1 duim en 6.7 duim vir die Plus-model. Sy hoofkamera het 'n indrukwekkende 48 megapixel en gebruik pixel binning om hoë-resolusie 24 megapixel beelde te produseer. Boonop bied die toestel verbeterde zoom met 2x telefoto "optiese kwaliteit" vir skerper skote.

Masjienleervermoëns is in die iPhone 15 ingesluit. Dit kan outomaties die teenwoordigheid van 'n persoon of troeteldier (spesifiek katte en honde) in die raam bespeur en die bokeh-effek dienooreenkomstig toepas. Die Smart HDR-modus is ook verbeter deur dieptewaarneming in die voorste kamera te gebruik om voorwerpe beter te onderskei en 'n meer lewendige kleurspektrum te verskaf.

Onder die enjinkap word die toestel aangedryf deur die nuwe A16 bioniese chip, met 'n ses-kern GPU. Dit spog ook met Ultra Wideband-tegnologie, wat die FindMy-funksie verbeter, soortgelyk aan die Apple Watch Series 9.

Ander noemenswaardige verbeterings sluit in verbeterde stemisolasie om omgewingsgeraas te verminder, sowel as 'n nuwe Paddiens-funksie vir satellietverbinding, ontwikkel in samewerking met AAA. Die iPhone 15 is beskikbaar in geel, groen, blou, swart en pienk.

Bronne: Apple