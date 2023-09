Apple se iOS 17: Wat om te verwag van die nuutste iPhone-opdatering

Apple se komende iOS 17-opdatering gaan aansienlike veranderinge aan jou iPhone bring. Die jongste weergawe van Apple se slimfoonsagteware bevat opdaterings vir toepassings soos Messages, Phone, FaceTime en Health, saam met die bekendstelling van 'n nuwe kenmerk genaamd StandBy. Dit is egter belangrik om daarop te let dat iOS 17 slegs vir iPhone Xs of nuwer modelle beskikbaar sal wees.

Onder die noemenswaardige opgraderings in iOS 17 is verbeterings aan die Phone-toepassing. Apple stel kontakplakkate bekend, aanpasbare kontakkaarte wat verskyn wanneer jy iemand bel, boodskappe stuur of FaceTime iemand. Hierdie kontakkaarte kan gepersonaliseer word met foto's, Memoji's of teks, wat 'n meer persoonlike aanraking moontlik maak. Boonop sal Regstreekse stempos stemposboodskappe intyds transkribeer soos die beller 'n boodskap los, wat dit makliker maak om oproepe te skerm en belangrike boodskappe op te tel.

Die Boodskappe-toepassing kry ook 'n opdatering met die byvoeging van 'n Check-In-funksie. Hierdie kenmerk laat jou toe om 'n vriend of familielid in kennis te stel wanneer jy na 'n spesifieke bestemming op pad is. As jy langer neem as wat verwag is of van die baan af gaan, sal Check In vir jou 'n kennisgewing stuur om seker te maak alles is in orde.

FaceTime-gebruikers sal bly wees om te weet dat iOS 17 die vermoë bekendstel om videoboodskappe te los vir gemiste oproepe. Hierdie kenmerk laat gebruikers toe om deur middel van video te kommunikeer, selfs al beantwoord die ontvanger nie die oproep nie.

Een van die unieke toevoegings tot iOS 17 is Standby-modus. Hierdie kenmerk verander jou iPhone in 'n slimskerm wanneer dit laai en op sy kant geplaas word. Dit maak voorsiening vir maklike toegang tot legstukke, kennisgewings en oproepe.

Wat geestesgesondheid betref, stel Apple 'n nuwe kenmerk genaamd Geestesgesondheid binne die Health-toepassing bekend. Hierdie kenmerk help gebruikers om hul geestelike welstand op te spoor deur hulle toe te laat om hul bui aan te teken en faktore te identifiseer wat dit kan beïnvloed. Gebruikers kan ook geestesgesondheidsevaluerings voltooi en die inligting met hul dokter deel om behandeling te soek indien nodig.

In die algemeen bring iOS 17 verskeie opwindende opdaterings en kenmerke om die iPhone-gebruikerservaring te verbeter. Die sagteware sal na verwagting op 12 September ontplooi word.

