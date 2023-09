Apple se koolstofneutrale horlosiereeks 9: 'n nader kyk na die groter klimaatimpak

Apple het onlangs die vrystelling van sy Apple Watch Series 9 aangekondig, wat volgens hom sy eerste koolstofneutrale produk is. Alhoewel dit inderdaad 'n stap vorentoe is, is dit noodsaaklik om die groter prentjie van die maatskappy se omgewingsimpak te ondersoek in plaas daarvan om net op 'n individuele produk se volhoubaarheid te fokus.

Die koolstofneutrale status van die Apple Watch Series 9 is slegs van toepassing op spesifieke kombinasies van gevalle en bande. Boonop beoog Apple om die verkoop van leerbykomstighede, soos horlosiebandjies en telefoonhouers, te staak om kweekhuisgasvrystellings tot die minimum te beperk. Wanneer 'n maatskappy se klimaatverpligtinge geëvalueer word, is dit egter van kardinale belang om verby individuele produkvolhoubaarheid te kyk en die algehele vermindering van omgewingsimpak te oorweeg.

Apple beoog om koolstofneutraliteit teen 2030 te bereik, wat 'n kritieke mylpaal verteenwoordig waarteen ons die maatskappy moet beoordeel. Wat die Apple Watch Series 9 betref, sal die uitgesoekte kas- en bandkombinasies van hierdie model, saam met die Apple Watch Ultra 2 en Apple Watch SE, 'n logo dra wat koolstofneutraliteit aandui. Apple skryf emissieverminderings in die produksieproses toe aan materiaal-, elektrisiteit- en vervoerverbeterings, insluitend verhoogde aanvaarding van skoon energie deur verskaffers. Enige oorblywende emissies word verreken deur natuurgebaseerde projekte, soos herbebossingsinisiatiewe wat CO2-absorpsie verbeter. Verder beloof Apple om kliënte se verwagte elektrisiteitsverbruik te pas vir die laai van koolstofneutrale Apple Watch-modelle deur in hernubare energieprojekte te belê.

As deel van sy verbintenis tot volhoubaarheid, het Apple leer vervang met 'n mikrokepermateriaal genaamd FineWoven, wat beweer word dat dit aansienlik laer koolstofvrystellings het in vergelyking met leer. Hierdie oorgang is daarop gemik om kweekhuisgasvrystellings van beeste te verminder, wat metaan vrystel, 'n kragtige kweekhuisgas wat klimaatsverandering vererger.

Alhoewel die vermindering van emissies van spesifieke bronne belangrik is, weerspieël dit nie noodwendig die algehele vordering wat 'n maatskappy maak in die rigting van sy klimaatdoelwitte nie. 'n Maatskappy kan een produk minder koolstof-intensief maak, maar verreken hierdie prestasie deur groter hoeveelhede van daardie produk te verkoop, wat tot dieselfde of selfs verhoogde kweekhuisgasvrystellings lei.

Apple se jongste omgewingsvorderingsverslag dui op 'n afname in bruto koolstofvrystellings, met die maatskappy wat die ekwivalent van 20.6 miljoen metrieke ton koolstofdioksied produseer in 2022. Om sy klimaatdoelwitte te bereik, moet Apple teen die einde van die dekade netto-nul-emissies bereik. Dit is belangrik dat vordering voortduur, soos gedemonstreer deur Octavia Spencer se rol as Moeder Natuur in 'n skets tydens Apple se onlangse geleentheid, wat die maatskappy herinner om nie sy ma teleur te stel nie.

