Die afwagting is besig om op te bou namate Apple se hoogs verwagte gebeurtenis, "Wonderlus," net om die draai is. Hierdie geleentheid, wat vir môre geskeduleer is, sal na verwagting 'n paar opwindende nuwe produkte onthul wat Apple-aanhangers wêreldwyd sal verbly. Alhoewel daar 'n paar bevestigde bekendstellings is, soos die iPhone 15 en Apple Watch Series 9, gons die gerugmeul van spekulasie oor wat Apple nog in die vooruitsig het.

Een van die bekendstellings wat die meeste verwag word, is die iPhone 15. Lekkasies en insiders in die industrie het 'n paar insigte verskaf oor wat ons van hierdie nuwe reeks iPhones kan verwag. Daar word gesê dat dit nuwe kleure, 'n dunner ontwerp en 'n ligter raam van 'n titanium-legering dra. Die skerm sal na verwagting effens groter wees, en die kamera sal 'n periskopiese telefotolens hê wat verbeterde skerpte en verminderde gewig bied.

Een opwindende gerugte opgradering vir die iPhone 15 is sy Thunderbolt-hoëspoed-data-oordragvermoë, wat vinniger laaispoed moontlik maak. Dit was 'n lang gewenste kenmerk deur iPhone-aanhangers, wat dit 'n hoogs verwagte toevoeging maak.

Benewens die iPhone 15, sal Apple ook die Apple Watch Series 9 bekendstel. Alhoewel besonderhede oor die nuwe draagbare skaars is, sal dit na verwagting die iPhone 15 aanvul en verbeterde funksionaliteit en kenmerke bied.

Behalwe vir hierdie bevestigde bekendstellings, is daar bespiegelings dat Apple vanjaar nuwe AirPods kan vrystel. Dit is drie jaar sedert die vrystelling van die AirPods Max, wat dit 'n potensiële geleentheid maak vir Apple om 'n opgedateerde weergawe bekend te stel.

Nog 'n moontlikheid is dat Apple 'n voorsmakie van sy komende Vision Pro "ruimtelike rekenaar"-headset sal gee, hoewel dit na verwagting eers volgende jaar vrygestel sal word.

Alhoewel daar dalk verrassings in die vooruitsig kan wees, is dit onwaarskynlik dat nuwe iPads of Mac's by die "Wonderlus"-geleentheid onthul sal word. Hierdie vrystellings sal waarskynlik in 2024 plaasvind met die bekendstelling van Apple se M3-skyfie.

Vir diegene wat gretig wag om na die geleentheid te kyk, sal dit regstreeks op Apple se webwerf uitgesaai word. Die geleentheid word gehou op Dinsdag, 12 September, om 10:1 PT (XNUMX:XNUMX ET).

Soos Apple-aanhangers die ure aftel, bou die opgewondenheid steeds op. Bly ingeskakel vir môre se “Wonderlust”-geleentheid, waar Apple na verwagting hul nuutste innovasies sal vertoon en die gehoor weereens sal betower.

Bronne:

– Apple se 2023-geleentheid: Wat om te verwag. Onttrek uit [Bronartikel]