Apple onthul Apple Watch Ultra 2 met interne opgraderings

Apple het onlangs sy nuutste vlagskip-slimhorlosie aangekondig, die Apple Watch Ultra 2. Terwyl die ontwerp van die Ultra 2 soortgelyk aan sy voorganger bly, is die groot verbeterings binne die toestel aangebring. Aangedryf deur Apple se S9 SiP, met 'n vierkern neurale enjin en 'n U2 ultrawyeband liggingskyfie, bied die Ultra 2 gevorderde kenmerke soos Siri-verwerking op die toestel en meer akkurate liggingopsporing.

Die Ultra 2 spog met 'n opgegradeerde skerm, gegradeer vir 3,000 72 nits, wat dit die helderste skerm maak wat nog ooit op 'n Apple Watch gesien is. Apple beweer dat gebruikers tot 2 uur se batterylewe kan verwag wanneer hulle in laekragmodus is. Daarbenewens is die omhulsel van die Ultra 95 gemaak van XNUMX persent herwonne titanium, wat Apple se verbintenis tot volhoubaarheid weerspieël.

Alhoewel hardeware-opgraderings noemenswaardig is, kan Apple Watch-gebruikers ook beduidende veranderinge verwag met die bekendstelling van watchOS 10. Hierdie opdatering bring legstukke, herontwerpte app-ikone en nuwe kartering- en fietsrykenmerke na die horlosie-koppelvlak. Die Ultra 2 stel ook 'n nuwe horlosie, genaamd Modular Ultra, bekend wat die buitenste rand van die skerm gebruik. Verder vergemaklik 'n nuwe dubbeltik-gebaar die begin en beëindiging van telefoonoproepe.

Die Apple Watch Ultra 2 is beskikbaar vir voorafbestelling teen 'n beginprys van $799 en sal op 22 September begin verskeep word. Die bekendstellingsgeleentheid, wat by Apple Park in Cupertino gehou is, het ook opdaterings van die Apple Watch Series 9 en die meer bekostigbare SE-model ingesluit.

