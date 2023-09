Apple het die Apple Watch Series 9 amptelik bekendgestel, die nuutste toevoeging tot hul slimhorlosiereeks. Een van die sleutelkenmerke van die Series 9 is die nuwe Apple S9 SiP, wat aansienlike verbeterings in werkverrigting en funksionaliteit bied.

Die S9 SiP spog met 'n opgegradeerde SVE, 'n 30% vinniger GPU en 'n 4-kern neurale enjin. Hierdie opgraderings lei tot 'n verdubbelde spoed vir masjienleertake, wat die slimhorlosie selfs meer bekwaam maak as sy voorgangers. Die verbeterde neurale enjin laat ook toe dat Siri-versoeke op die toestel self verwerk word, wat vinniger en veiliger bedrywighede verseker.

Nog 'n noemenswaardige toevoeging tot die Series 9 is die nuwe ultrawye-band-skyfie. Hierdie skyfie stel gebruikers in staat om hul gekoppelde iPhone te ping en dit op te spoor, soortgelyk aan hoe 'n AirTag werk. Boonop het die Series 9 'n skerm wat helderheidsvlakke kan aanpas, met 'n maksimum van 2,000 1 nits en 'n minimum van XNUMX nit.

Een van die uitstaande kenmerke van die Series 9 is die "dubbeltik" gebaar. Hierdie gebaar stel gebruikers in staat om die primêre knoppie in 'n toepassing te beheer deur hul duim en wysvinger saam te dubbeltik, wat dit makliker maak om algemene take uit te voer soos om die slim stapel te begin of oproepe te beantwoord.

Apple het ook die Apple Watch Ultra 2 onthul, wat baie van dieselfde kenmerke as die Series 9 deel, maar selfs helderder vertoonvermoëns van tot 3,000 2 nits bied. Die Ultra XNUMX bevat 'n nuwe horlosie genaamd Modular Ultra, wat spesifiek ontwerp is vir atlete en buitelug-entoesiaste wat GPS-koördinate, hoogte-inligting of waterdieptemetings benodig.

Beide die Apple Watch Series 9 en die Ultra 2 is beskikbaar vir voorafbestelling vanaf vandag en sal amptelik op 22 September bekendgestel word. Die reeks 9 kos $399, terwyl die Ultra 2 $799 kos. Apple het ook eko-vriendelike "FineWoven"-armbande bekendgestel as 'n opsie vir die Apple Watch-reeks.

Vir meer besonderhede oor die aankondigings wat tydens Apple se Wonderlust-geleentheid gemaak is, kyk na ons omvattende samevatting.

