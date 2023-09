Apple stel die iPhone 15-reeks en Apple Watch-reeks 9 by Wonderlust-geleentheid bekend

By

Apple het uiteindelik die hoogs verwagte iPhone 15-reeks en die nuutste toevoeging tot hul slimhorlosiereeks, die Apple Watch Series 9, by die Wonderlust-geleentheid in 2023 onthul. Die iPhone 15 het die vertoning gesteel met sy indrukwekkende ontwerp, kenmerke en opgraderings, terwyl die Apple Watch Series 9 sal na verwagting baie waardering kry soos sy voorganger, die Apple Watch Series 8.

Die Apple Watch Series 9 het 'n opgradering ontvang met 'n kragtige nuwe skyfie wat na verwagting algehele werkverrigting sal verbeter. Die vorige model het Cycle Tracking-kenmerke vir vroue se gesondheid bekendgestel, en hierdie kenmerk gaan voort in die nuwe reeks. Boonop het Apple ook die premium Apple Watch Ultra 2 bekendgestel met nuwe toevoegings en kenmerke.

Die nuwe Apple Watch Series 9 word aangedryf deur die nuutste S9-skyfiestel, wat verbeterde werkverrigting bied. Een noemenswaardige kenmerk is die Siri + gesondheid-integrasie, wat gebruikers in staat stel om met die stemassistent te kommunikeer vir aanmanings en gesondheidsverwante navrae, soos om hartklop na te gaan. Apple het ook 'n gerieflike dubbeltik-gebaarfunksie bekendgestel wat gebruikers in staat stel om oproepe te beantwoord, oproepe te beëindig, musiek te speel/onderbreek en deur legstukke te blaai met 'n eenvoudige dubbeltik met hul duim en wysvinger.

Die Apple Watch Series 9 werk op die nuwe WatchOS 10, wat bykomende kenmerke en verbeterings aan die Apple-horlosie bekendstel. Volgens Apple sal die Watch Series 9 volgende maand beskikbaar wees en bied dit verbeterde spoed en werkverrigting in vergelyking met sy voorganger. Die GPS-weergawe kos $399, terwyl die GPS+sellulêre weergawe $499 kos.

Oor die algemeen het die Wonderlust-geleentheid die uitsonderlike kenmerke en ontwerp van die iPhone 15-reeks en die Apple Watch Series 9 ten toon gestel. Apple gaan voort om grense te verskuif met innoverende tegnologie, wat verbruikers van kragtige en kenmerkryke toestelle voorsien.

Bronne: Apple

Definisies:

Chipset: 'n Chipset is 'n versameling geïntegreerde stroombane wat die nodige koppelvlakke en funksionaliteit vir 'n spesifieke elektroniese toestel verskaf.

WatchOS: WatchOS is die bedryfstelsel wat spesifiek vir die Apple Watch ontwerp is, wat die sagteware-koppelvlak en funksionaliteit vir die toestel verskaf.

GPU: GPU staan ​​vir Graphics Processing Unit, verantwoordelik vir die lewering en vertoon van grafika op elektroniese toestelle.