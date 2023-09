Apple kondig Apple Watch Series 9 aan: Wat is nuut?

Apple het die jongste herhaling van sy gewilde slimhorlosie, die Apple Watch Series 9, onthul tydens sy spesiale geleentheid genaamd “Wonderlust”. Die nuwe Apple Watch behou dieselfde ontwerp as sy voorganger, maar kom met noemenswaardige opgraderings in terme van sy verwerker en sensors.

Een van die beduidende verbeterings in die Apple Watch Series 9 is die bekendstelling van die SiP (stelsel in 'n pakket) S9. Hierdie nuwe verwerker beskik oor 'n vinniger GPU en SVE, wat lei tot verminderde laaitye wanneer programme oopgemaak of die stelsel herlaai word. Gebruikers sal verbeterde werkverrigting en gladder werking ervaar.

Boonop bevat die S9 SiP 'n nuwe weergawe van Apple se ultrawyebandskyfie. Soortgelyk aan die U1-skyfie, bied die verbeterde ultrawyeband-tegnologie "ruimtelike bewustheid." Dit laat die Apple Watch toe om die ligging van ander versoenbare toestelle in die omgewing presies op te spoor. Die verbeterde ultrawyeband-funksionaliteit verbeter die Vind My-funksie en maak die deur oop vir nuwe moontlikhede.

Alhoewel die Apple Watch Series 9 geen nuwe gesondheidskenmerke bekendstel nie, het dit wel 'n verbeterde hartklopsensor vir verbeterde akkuraatheid. Apple het ook 'n nuwe giroskoop bygevoeg wat gebruikers in staat stel om die horlosie met 'n dubbeltik-gebaar te beheer, wat die behoefte om aan die skerm te raak, uitskakel.

Nog 'n noemenswaardige verbetering is die helderder vertoning van die Apple Watch Series 9. Met 'n helderheid van tot 2000 nits, lewer die skerm briljante beeldmateriaal, selfs in helder sonlig. Wanneer dit nie gebruik word nie, verdof die skerm tot net 1 nit, wat die batterylewe bespaar.

Die nuwe Apple Watch Series 9 is beskikbaar in 41mm- en 45mm-weergawes, vervaardig in beide aluminium en vlekvrye staal. Pryse vir die reeks 9 begin by $399. Voorafbestellings vir die Apple Watch Series 9 is nou oop, en dit sal amptelik op 22 September in winkels bekendgestel word.

Bronne: Apple [voeg URL by]