Wat om te verwag van Apple se nuwe horlosies: Reeks 9 en Ultra 2

Apple gaan sy nuwe iPhone 15-reeks, sowel as die volgende generasie Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 tydens sy 'Wonderlust'-geleentheid onthul. Terwyl inligting oor die iPhone 15 die rondte gedoen het, het die nuwe horlosies grootliks 'n raaisel gebly. Hier is wat om te verwag van Apple se komende horlosies en die groot veranderinge wat dit kan bring.

Volgens 'n onlangse Bloomberg-verslag deur Mark Gurman, sal die Apple Watch Series 9 en Ultra 2 'n soortgelyke ontwerp as die huidige modelle hê, maar kan 'n nuwe verwerker en verskeie sensor- en komponent-opgraderings hê. Dit kan 'n meer akkurate hartklopsensor insluit, wat die horlosies se fiksheidsnasporingsvermoë verbeter. Daar word ook gerugte dat die nuwe horlosies met 'n nuwe U2-skyfie kom, 'n opgegradeerde weergawe van die bestaande ultrawyebandskyfie.

Vir avontuur-entoesiaste kan Apple dalk 'n nuwe heeltemal swart Apple Watch Ultra 2 bekendstel. Die huidige Ultra-model is bekend vir sy titaniumomhulsel en duursame glaskonstruksie, ideaal vir buitemuurse aktiwiteite soos stap en duik. Dit was egter net in 'n enkele kleur, grys, beskikbaar. Om hierdie beperking aan te spreek, kan Apple 'n heeltemal swart weergawe van die Ultra 2 aanbied.

Daar was gerugte van 'n groot herontwerp vir die Apple Watch, soortgelyk aan die impak van die iPhone X op die iPhone. Hierdie herontwerpte horlosie, met 'n mikroLED-skerm, sou aanvanklik in 2024 bekendgestel word. Dit blyk egter dat die vrystelling daarvan tot die tweede helfte van hierdie dekade vertraag kan word. Ontleders stel voor dat die microLED Apple Watch Ultra waarskynlik nou in Q1 2026 bekendgestel sal word in plaas van die voorheen verwagte tweede helfte van 2025.

Terwyl die iPhone 15-reeks baie aandag getrek het, het Apple se nuwe horlosies relatief onder die radar gebly. Die Series 9 en Ultra 2 verskil dalk nie aansienlik in voorkoms van hul voorgangers nie, maar hul opgegradeerde verwerkers, verbeterde sensors en die potensiële bekendstelling van 'n heeltemal swart Ultra 2 sal hulle waarskynlik dwingende opsies maak vir Apple-entoesiaste en fiksheidsgerigte gebruikers.

Bronne: Bloomberg, MacRumors