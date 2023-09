Die jongste opdaterings oor Apple Watch Series 9 en Watch Ultra 2

Die Apple Watch-reeks gaan voort om sy kenmerke en ontwerpe met elke nuwe generasie te verbeter. Vandag se Apple-geleentheid sal na verwagting die nuutste Watch 9-generasie bekendstel en 'n verversing vir die Watch Ultra-model. Alhoewel albei modelle waarskynlik iteratiewe opdaterings sal wees, is daar verskeie sleutelpunte wat die moeite werd is om te noem.

Die belangrikste opdatering vir die Apple Watch-reeks is die bekendstelling van die S9-skyfiestel, wat beskou word as die grootste opgradering sedert die S6-skyfie wat in die Watch Series 6 gebruik is. Op grond van berigte sal die S9-skyfiestel gebaseer wees op Apple se 5nm A15 SoC, wat noemenswaardige prestasiewinste en verbeterde doeltreffendheid bied in vergelyking met vorige generasies.

Nog 'n noemenswaardige toevoeging tot beide die Watch 9-reeks en Watch Ultra 2 is die insluiting van die U2 Ultra Wideband (UWB)-skyfie. Hierdie skyfie sal uitstekende ligging akkuraatheid bied en sal ook geïntegreer word in die komende iPhone 15-reeks en Vision Pro-headset.

Wat gesondheidsnasporing betref, word verwag dat Apple 'n opgedateerde optiese hartklopsensor vir die Watch Series 9 en Ultra 2 sal bekendstel. Hierdie nuwe sensor sal na verwagting meer akkurate resultate lewer in vergelyking met sy voorganger.

Een van die gerugte kenmerke vir die Watch Ultra 2 is 'n ligter omhulsel, wat verkry kan word deur die gebruik van 3D-gedrukte dele. Hierdie gewigsvermindering sal na verwagting die Watch Ultra 2 gemakliker maak om te dra.

Verder word nuwe kleuropsies vir beide die Series 9 en Watch Ultra 2 verwag. Die aluminiumweergawe van die Watch 9 kan in 'n pienk opsie kom, terwyl die Watch Ultra 2 na bewering in slanke swart sowel as silwer beskikbaar is. Daar kan ook nuwe opsies vir horlosiebande wees, insluitend geweefde en magnetiese gespe-opsies.

Ten slotte beloof die Apple Watch Series 9 en Watch Ultra 2 verskeie opdaterings en toevoegings om werkverrigting, akkuraatheid en estetika te verbeter. Met die bekendstelling van die S9-skyfiestel, U2 UWB-skyfie, opgedateerde hartklopsensor, ligter omhulsel, en nuwe kleure en bande, gaan Apple voort om sy slimhorlosie-aanbiedinge te verbeter.

Definisies:

– S9-skyfiestel: Die nuutste skyfie wat in die Apple Watch-reeks gebruik word, wat verbeterde werkverrigting en doeltreffendheid bied.

– U2 Ultra Wideband (UWB)-skyfie: 'n Skyfie wat uitstekende liggingpresisie vir toestelle bied.

– Optiese hartklopsensor: ’n Sensor wat gebruik word om hartklop opties te meet, gewoonlik op die pols gedra.

– 3D-gedrukte onderdele: Komponente van die horlosie wat met 3D-druktegnologie vervaardig word.

