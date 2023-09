Apple stel opdaterings vir ouer bedryfstelsels vry om sekuriteitskwessie op te los

By

Apple het onlangs opdaterings vir sy ouer bedryfstelsels vrygestel, insluitend iOS en iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 en macOS Big Sur 11.7.10. Hierdie opdaterings het ten doel om 'n sekuriteitskwessie aan te spreek en versoenbaarheid met ander toestelle en bykomstighede te bied.

Terwyl Apple gewoonlik op sy huidige generasie bedryfstelsels fokus, stel dit soms opdaterings vry vir ouer modelle wat nie die nuutste weergawes kan gebruik nie. Hierdie opdaterings dien verskeie doeleindes, insluitend sekuriteitverbeterings en om versoenbaarheid met nuwer toestelle moontlik te maak.

Die opdaterings is een dag voor Apple se spesiale geleentheid bekendgestel, en gebruikers kan dit deur hul onderskeie bedryfstelsels se opdateringstelsels installeer. Vir iOS en iPadOS kan die opdaterings gevind word in die Instellings-kieslys onder Algemene en sagteware-opdatering.

Die iOS 15.7.9- en iPadOS 15.7.9-opdaterings word geïdentifiseer deur die bounommer 19H365. Die macOS Big Sur 11.7.10-opdatering dra die bounommer 20G1427, terwyl macOS Monterey 12.6.9 as bou 21G726 geïdentifiseer word.

Een van die belangrikste verbeterings in hierdie opdaterings is die pleister vir CVE-2023-41064, 'n sekuriteitkwesbaarheid wat moontlik die uitvoering van arbitrêre kode deur 'n kwaadwillig vervaardigde prent met ImageIO kan toelaat. Die pleister spreek 'n bufferoorloopprobleem aan deur geheuehantering te verbeter, wat dit veiliger maak.

Apple het erken dat daar verslae was wat daarop dui dat hierdie kwesbaarheid aktief uitgebuit word. Die ontdekking van CVE-2023-41064 word gekrediteer aan The Citizen Lab by die Universiteit van Toronto se Munk-skool.

Bronne:

– Die Citizen Lab by die Universiteit van Toronto se Munk-skool