Die Apple Watch Ultra 2: opgraderings en nuwe kenmerke

Die tweede generasie Apple Watch Ultra het gekom met verskeie noemenswaardige opgraderings. Die horlosie het 'n vinniger verwerker, wat bydra tot langer batterylewe. Boonop spog die Ultra 2 met verbeterde sensors vir gesondheidslesings en 'n nuwe U2-skyfie vir meer akkurate GPS-opsporing.

Die innoverende S9-skyfie dryf die Apple Watch Ultra 2 aan en stel 'n nuwe gebaar bekend genaamd "dubbeltik", wat gebruikerservaring en toeganklikheid verbeter. Een van die uitstaande kenmerke van die horlosie is 'n weergawe van Siri op die toestel wat onafhanklik van WiFi werk, wat gebruikers in staat stel om stemopdragte in enige omgewing te gebruik.

Soortgelyk aan die Series 9, wat ook onthul is, demonstreer die Ultra 2 Apple se verbintenis tot die omgewing. Die horlosie bevat verhoogde herwinde inhoud in sy kas en is koolstofneutraal. Verder is die Ultra 2 ontwerp met buitelug-entoesiaste in gedagte en is gemaak met herwinde onderdele.

Wat ontwerp betref, behou die Ultra 2 dieselfde voorkoms as sy voorganger, met 'n gevorderde skerm van 49 millimeter. Die skerm bied 'n indrukwekkende helderheid van 3,000 XNUMX nits, wat duidelike sigbaarheid verseker selfs onder direkte sonlig. Apple het ook die "Modular Ultra"-skerm bekendgestel, wat outomaties by nagmodus aanpas, wat dit geskik maak vir beide dag- en nagdrag.

Batterylewe is 'n hoogtepunt van die Ultra 2, met die horlosie wat tot 36 uur se gereelde gebruik kan gebruik en 'n ongelooflike 72 uur op laekragmodus.

Die Apple Watch Ultra 2 is beskikbaar vir voorafbestelling vanaf vandag en sal vanaf 22 September te koop wees, met 'n prysetiket van $799.

Bronne:

- Appel

– Vermengbaar