Apple sê totsiens aan Lightning Connector met die bekendstelling van iPhone 15

Na 11 jaar het Apple aangekondig dat hy adieu bie aan sy eie Lightning-aansluiting op die vlagskip-iPhones. Die maatskappy het die iPhone 15 tydens sy jaarlikse herfsprodukbekendstellingsgeleentheid onthul, met sy nuwe modelle wat nou USB-C-laaipoorte sal hê. Die wegbeweeg van die Lightning-aansluiting, wat vir die eerste keer in 2012 bekendgestel is, strook met 'n nuwe wet van die Europese Unie wat verlede jaar aangeneem is, wat vereis dat alle slimfone wat in die EU verkoop word, 'n USB-C-koppelvlak moet insluit om teen die einde van 2024 te laai.

Die iPhone 15 kom in twee modelle: die 6.1-duim iPhone 15 vanaf $799 en die 6.7-duim iPhone 15 Plus vanaf $899. Albei modelle het 'n keramiekskerm vir ekstra duursaamheid en 'n 48-megapixel hoofkamera. Hulle is beskikbaar in vyf kleure: pienk, geel, groen, blou en swart.

Apple-bestuurders het die voordele van die gebruik van die industriestandaard USB-C beklemtoon, soos hoër data-oordragspoed en die gerief om dieselfde kabel te gebruik om iPhones, iPads en MacBooks te laai. Die maatskappy se nuutste MacBooks en iPads het reeds USB-C-laaipoorte aangeneem, en selfs die derdegenerasie Apple TV 4K-stroomtoestel gebruik USB-C om te laai. Boonop sal die iPhone 15-modelle draadlose laaistandaarde ondersteun.

Benewens die iPhone 15, het Apple ook die Apple Watch Series 9 bekendgestel, teen $399. Die nuwe kenmerke in die reeks 9 sluit 'n "dubbeltik"-funksie in vir die beheer van toepassings, Siri-funksie op die toestel, verbeterde iPhone-liggingvermoë en 'n helderder skerm. Die Apple Watch Series 9 is ook die maatskappy se eerste “koolstofneutrale” produk.

Tydens die aanbieding het Tim Cook, uitvoerende hoof, kortliks melding gemaak van Apple Vision Pro, die maatskappy se AR/VR-headset, wat vroeg in 2024 sal verskyn. Cook het ook Apple se verbintenis tot omgewingsvolhoubaarheid beklemtoon, met 'n kamee deur Octavia Spencer as "Mother Nature"-braai. bestuurders oor hul doelwitte. Die video-segment het Apple se doelwit dat al sy produkte teen 2030 koolstofneutraal moet wees, onthul.

Bronne: Apple, Europese Unie-wetgewing