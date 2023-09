Apple stel Indië-geboude iPhone 15 op verkoopdebuutdag bekend

Apple beplan om die iPhone 15, wat in Indië vervaardig word, op die eerste dag van sy wêreldwye verkoopsdebuut vry te stel, volgens bronne wat vertroud is met die saak. Alhoewel die meeste iPhone 15-eenhede steeds van China af sal kom, is dit die eerste keer dat 'n nuutste generasie iPhone wat in Indië saamgestel is, onmiddellik beskikbaar sal wees om te koop. Hierdie stap beklemtoon Indië se toenemende produksievermoë en verteenwoordig 'n verskuiwing van Apple se vorige strategie om hoofsaaklik Sjinees vervaardigde toestelle wêreldwyd te verkoop.

Apple het gewerk om die gaping tussen sy bedrywighede in Indië en sy hoofvervaardigingsbasisse in China te oorbrug. Die maatskappy het verlede maand begin met die vervaardiging van die iPhone 15 by 'n verskaffer se fabriek in die staat Tamil Nadu. Daar kan egter geringe vertragings in die beskikbaarheid van die Indië-geboude toestelle wees as gevolg van onvoorsiene logistieke uitdagings.

Die iPhone 15 sal na verwagting Apple se belangrikste opdatering in drie jaar wees, met kamerastelselopgraderings oor die hele reeks en 'n verbeterde 3-nanometer-verwerker vir die Pro-modelle. Hierdie nuwe reeks is noodsaaklik om Apple se verkope te laat herleef, aangesien die maatskappy 'n afname in verkope vir drie opeenvolgende kwartale gerapporteer het.

Indië het al hoe belangriker vir Apple geword as gevolg van die Indiese regering se finansiële aansporings om plaaslike vervaardiging ’n hupstoot te gee en Apple se pogings om buite China te diversifiseer te midde van handelsgeskille. Die land het ook bewys dat dit 'n belowende mark vir Apple is, met dubbelsyfergroei in iPhone-verkope in Indië gedurende die vorige kwartaal.

Benewens Foxconn Technology Group se fabriek in Tamil Nadu, sal ander Apple-verskaffers in Indië, insluitend Pegatron Corp. en 'n Wistron Corp.-fabriek wat binnekort deur die Tata Group verkry sal word, ook na verwagting die iPhone 15 monteer.

Apple beskou Indië as beide 'n kleinhandelgeleentheid en 'n beduidende produksiebasis op lang termyn, blyk uit die opening van sy eerste winkels in Indië vanjaar.

Bronne: Bloomberg News.