Apple stel Indië-geboude iPhone 15 bekend op wêreldwye verkoopsdebuutdag

Apple Inc. gaan 'n beduidende verandering aan sy strategie maak deur die Indië-geboude iPhone 15 op die eerste dag van verkope bekend te stel, wat die eerste keer is dat 'n plaaslik saamgestelde toestel op die wêreldwye debuutdag beskikbaar sal wees. Alhoewel die meerderheid iPhone 15-eenhede steeds van China af sal kom, beklemtoon hierdie stap Indië se groeiende vervaardigingsvermoë en Apple se poging om sy produksie buite China te diversifiseer.

Die iPhone 15 sal na verwagting Dinsdag onthul word, met verkope wat in die dae of weke na die geleentheid begin. Die vervaardiging van die iPhone 15 het verlede maand begin by 'n fabriek in die suide van Tamil Nadu, wat deur die verskaffer Foxconn Technology Group bedryf word. Alhoewel geringe vertragings kan voorkom as gevolg van logistieke knelpunte, is Apple se fokus om die gaping tussen sy Indiese en Chinese bedrywighede te verklein duidelik.

Eerste Minister Narendra Modi se aansporings om plaaslike vervaardiging te bevorder, gekombineer met Apple se strategie om afhanklikheid van China te verminder te midde van handelsspanning, het Indië 'n belangrike mark gemaak vir Apple se diversifikasiepogings. Voor die iPhone 14 was slegs 'n klein fraksie van Apple se wêreldwye produksie in Indië saamgestel, met 'n vertraging van ses tot nege maande in vergelyking met China-produksie. Die vertraging is egter aansienlik verminder, wat Apple in staat stel om 7% van sy iPhones teen die einde van Maart in Indië te monteer.

Die iPhone 15 sal na verwagting 'n groot opdatering vir die toestel wees, met verbeterings aan die kamerastelsel oor die hele reeks en die Pro-modelle met 'n opgegradeerde 3-nanometer-verwerker. Hierdie nuwe reeks is noodsaaklik vir Apple om verkope te verjong, aangesien die maatskappy dalende verkope vir drie opeenvolgende kwartale gerapporteer het as gevolg van swak verbruikersvraag in sleutelmarkte soos die VSA, China en Europa.

Apple se fokus op Indië strek verder as produksie, aangesien die maatskappy vanjaar sy eerste kleinhandelwinkels in die land geopen het. Met 'n vinnig groeiende mark en toenemende verkope, word Indië as beide 'n kleinhandelgeleentheid en 'n belangrike produksiebasis vir Apple se toestelle op lang termyn beskou. Ander verskaffers, soos Pegatron Corp. en 'n Wistron Corp.-fabriek wat binnekort deur die Tata Group verkry sal word, sal na verwagting ook die iPhone 15 in Indië monteer.

Bronne:

- Hindustan Times

- Bloomberg News