Qualcomm teken ooreenkoms met Apple vir 5G-skyfies tot 2026

Qualcomm het aangekondig dat hy 'n ooreenkoms met Apple onderteken het om 5G-skyfies te verskaf tot minstens 2026. Die ooreenkoms brei 'n langdurige verhouding tussen die twee maatskappye uit en verseker Qualcomm se posisie as die voorste ontwerper van modemskyfies vir Apple se telefoontoestelle.

Die ooreenkoms kom op 'n tydstip dat Apple groter uitdagings in China in die gesig staar en sy verskaffingskettings elders wil versterk. Deur met Qualcomm saam te werk, verseker Apple 'n stabiele aanbod van 5G-skyfies vir sy fone, ondanks sy planne om sy eie modemtegnologie te ontwikkel.

Hierdie ooreenkoms brei die omvang van 'n vorige skyfieverskaffingsooreenkoms uit wat in 2019 onderteken is, wat gevolg het op 'n lang regstryd tussen Qualcomm en Apple. Kragtens die nuwe ooreenkoms sal Qualcomm skyfies vir Apple-fone verskaf wat elke jaar tot 2026 vrygestel sal word. Die waarde van die transaksie is nie bekend gemaak nie, maar dit word gesê dat dit soortgelyk is aan die vorige ooreenkoms.

Terwyl Apple aan sy eie modemtegnologie werk en Intel se modemeenheid in 2019 verkry het, het die maatskappy nie bekend gemaak hoe vinnig hy beplan om sy eie skyfies te implementeer nie. Qualcomm skat dat slegs 'n vyfde van Apple se iPhones sy skyfies teen 2026 sal gebruik, maar hierdie projeksie kan konserwatief wees, aangesien vorige voorspellings oor Qualcomm se besigheid met Apple hul samewerking onderskat het.

Die ooreenkoms bevestig ook die patentlisensie-ooreenkoms wat in 2019 tussen Qualcomm en Apple onderteken is, wat na verwagting in 2025 sal verval, maar met nog twee jaar verleng kan word. Hierdie vennootskap is van kardinale belang vir beide maatskappye, aangesien dit Qualcomm in staat stel om sy posisie as 'n sleutelverskaffer aan Apple te behou terwyl Apple voordeel trek uit Qualcomm se kundigheid in modemskyfie-ontwerp.

