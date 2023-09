Die Apple Store-webwerf gaan vanlyn voor die bekendstelling van iPhone 15

Die Apple Store-webwerf het Dinsdagoggend tydelik vanlyn gegaan, net ure voor die hoogs verwagte bekendstelling van die iPhone 15. Die bestemmingsbladsy het 'n boodskap vertoon wat sê dat die webwerf opdaterings ondergaan en besoekers aangemoedig om gou terug te kyk. 'n Blou-en-grys geanimeerde Apple-logo, wat ook met die iPhone 15-bekendstellingsgeleentheid geassosieer word, is vertoon saam met 'n werkende skakel na die regstreekse stroom.

Apple se uitvoerende hoof, Tim Cook, gaan die jongste weergawe van die maatskappy se vlagskipproduk om 1:15 ET van Apple Park se Steve Jobs-teater bekend maak. Dit bly onduidelik of die webwerf-ongeluk die gevolg was van oorweldigende belangstelling in die iPhone XNUMX en of Apple veranderinge aan sy aanlynmark aanbring.

Die iPhone 15 sal na verwagting op 22 September vrygestel word, met drie modelle beskikbaar teen verskillende pryspunte. Die standaardweergawe begin by $799, terwyl die Pro Max-opsie teen $1,099 geprys sal word. Een noemenswaardige verandering in die iPhone 15 is die aanvaarding van 'n USB-C-standaardlaaipoort, soos opdrag van die Europese Unie. Hierdie stap dui op 'n afwyking van Apple se eie Lightning-laaipoort.

Gerugte rondom die iPhone 15 sluit in die bekendstelling van 'n "Aksieknoppie", wat gebruikers vinnige toegang tot verskeie funksies en instellings sal bied sonder om die toestel te ontsluit of deur toepassings te navigeer. Alhoewel besonderhede skaars is, meen kenners dat hierdie knoppie die iPhone 15 Pro van vorige modelle kan onderskei.

Apple stel gewoonlik 'n nuwe produk in die herfs bekend, en die iPhone 14 is in September verlede jaar vrygestel. Die maatskappy se aandeel, wat onlangs 'n rekordmarkkapitalisasie van $3 triljoen bereik het, het Dinsdag 'n effense daling beleef tydens vroeë oggendverhandeling.

Bronne: The New York Post, MacRumors, The Associated Press