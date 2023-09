Apple stel Indië-geboude iPhone 15 vry op wêreldwye verkoopsdebuutdag

Apple beplan om die iPhone 15, wat in Indië saamgestel sal word, op sy wêreldwye verkoopsdebuutdag bekend te stel, volgens bronne wat vertroud is met die saak. Alhoewel die meeste iPhone 15-eenhede steeds in China vervaardig sal word, verteenwoordig hierdie stap 'n beduidende afwyking van Apple se vorige strategie om hoofsaaklik Sjinees vervaardigde toestelle te verkoop. Dit beklemtoon ook Indië se groeiende produksievermoëns en dui op Apple se pogings om die gaping tussen sy Indiese en Chinese vervaardigingsbasisse te verklein.

Die Cupertino-gebaseerde Apple het verlede maand die iPhone 15 by 'n fabriek in Tamil Nadu, Indië, begin vervaardig. Geringe vertragings kan egter voorkom as gevolg van onvoorsiene logistieke knelpunte. Apple het die proporsie iPhones wat in Indië saamgestel is, verhoog en teen die einde van Maart 7% bereik. Hierdie verskuiwing is 'n gevolg van die Indiese premier Narendra Modi se finansiële aansporings om plaaslike vervaardiging 'n hupstoot te gee en Apple se behoefte om sy produksie buite China te diversifiseer te midde van die VSA-China-handelsoorlog.

Die iPhone 15 sal na verwagting die belangrikste opdatering van die toestel in drie jaar wees, met opgraderings aan die kamerastelsel en 'n verbeterde drie-nanometer-verwerker in die Pro-modelle. Hierdie nuwe reeks speel 'n kritieke rol in die herlewing van Apple se verkope, aangesien die maatskappy dalende verkope vir die derde opeenvolgende kwartaal gerapporteer het as gevolg van swak verbruikersvraag in sleutelmarkte soos die VSA, China en Europa.

Apple het ook sy teenwoordigheid in Indië uitgebrei en vanjaar sy eerste winkels in die land geopen. Die Indiese mark word beskou as sowel 'n kleinhandelgeleentheid as 'n belangrike produksiebasis vir Apple se toestelle op lang termyn. In die kwartaal tot Junie het iPhone-verkope in Indië dubbelsyfergroei ervaar en 'n nuwe hoogtepunt bereik.

Ander Apple-verskaffers in Indië, soos Pegatron Corp en 'n Wistron Corp-fabriek wat binnekort deur Tata Group verkry sal word, sal na verwagting ook die iPhone 15 begin monteer.

Bronne: Bloomberg News