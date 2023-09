Apple het onlangs sy "Wonderlus"-geleentheid gehou waar hy die hoogs verwagte iPhone 15 amptelik bekend gestel het. Die nuwe toestel, wat teen 'n prys van $799 begin, het verskeie opwindende kenmerke. Een van die noemenswaardige toevoegings is die Dynamic Island, 'n primêre kamera van 48 megapixel wat foto's en video's van hoë gehalte beloof.

Gerugte en bespiegelings oor die iPhone 15 het maande voor die geleentheid die rondte gedoen, wat opgewondenheid onder verbruikers veroorsaak het. Met die amptelike onthulling het Apple die nuwe kenmerke en tegnologieë bevestig wat gebruikers van die jongste weergawe van hul vlagskiptoestel kan verwag.

Benewens die iPhone 15, het Apple ook besonderhede verskaf oor sy nuutste Apple Watch-modelle, die Series 9 en Ultra 2. Die Series 9 is veral noemenswaardig aangesien dit as Apple se "eerste koolstofneutrale" produk voorgehou word, wat die maatskappy se verbintenis ten toon stel. tot volhoubaarheid.

Apple se fiskale 2023-jaar was suksesvol in terme van verkope, met 'n totaal van $293.79 miljard wat in die eerste drie kwartale uit sy produkte en dienste gegenereer is. Dit is egter ’n effense afname vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar toe die maatskappy $304.18 miljard ingebring het.

Die bekendstelling van die iPhone 15 is ook 'n verandering in hoe kliënte in die Verenigde State die toestel kan koop. Apple beweeg om draadlose diensverskaffers uit die aankoopproses te verwyder, wat kliënte meer buigsaamheid en beheer oor hul iPhone-aankoop bied.

In die algemeen het die iPhone 15-bekendstellingsgeleentheid Apple se toewyding aan innovasie en die lewering van produkte van hoë gehalte aan sy kliënte gewys. Met opwindende kenmerke en vooruitgang word verwag dat die iPhone 15 'n gewilde keuse onder verbruikers sal wees.

Bronne:

– SlateStone Wealth

– Apple Inc.