Die iPhone 15 Pro en 15 Pro Max: 'n Groot opgradering

Die iPhone 15 Pro en 15 Pro Max is die nuutste toevoegings tot Apple se reeks, en hulle kom met 'n paar groot opgraderings. Een van die belangrikste veranderinge is die bekendstelling van USB-C, wat die Lightning-poort vervang. Dit beteken dat gebruikers nou universele kabels oor platforms kan gebruik en hul iPhones kan laai met die laaier en kabel vanaf hul iPad Pro-, MacBook Pro- of Galaxy-toestelle.

Apple het ook verskeie ontwerpverbeterings aan die iPhone 15 Pro-reeks aangebring. Die nuwe modelle het kontoerrande en die dunste rande wat nog ooit op 'n iPhone gesien is. Ten spyte van hierdie veranderinge, is die algehele afmetings van die fone verminder terwyl dieselfde skermgroottes as die vorige generasie gehandhaaf word.

Om gewig te verminder, het Apple vlekvrye staal vervang met titanium vir die rame van die nuwe Pro-modelle. Die gebruik van graad 5-titanium, wat ook op die Mars-rover gebruik word, maak hierdie modelle die ligste Pro-modelle tot nog toe. Daarbenewens het die rame 'n geborselde tekstuur wat bereik word deur 'n noukeurige 14-uur-proses.

Die dempskakelaar op die iPhone 15 Pros is omskep in 'n aksieknoppie. Deur die knoppie te druk en in te hou, aktiveer die stilmodus, terwyl 'n enkel- of dubbeldruk toegewys kan word om verskeie aksies uit te voer, soos om die kamera vinnig oop te maak.

Die skerm op die nuwe iPhones bly dieselfde as die vorige generasie, met die iPhone 15 Pro met 'n 6.1-duim Super Retina XDR OLED-skerm en die iPhone 15 Pro Max met 'n 6.7-duim-skerm. Die Pro-modelle het ook 'n aanpasbare 120Hz (ProMotion) verversingsfrekwensie, HDR10, Dolby Vision en 'n hoogtepunt van 2,000 XNUMX nits.

Die kamerastelsel op die iPhone 15 Pro is heeltemal nuut, en begin met 'n 48MP-hoofkamera met 'n groter sensor en tweedegenerasie-sensorskuifstabilisering. Dit stel gebruikers in staat om 48MP HEIF-beelde op te neem en voordeel te trek uit verskeie zoemmodusse met verskillende brandpunte.

Die iPhone 15 Pro Max stel die eerste periskoopkamera op 'n iPhone bekend, wat soomvermoëns tot 5x moontlik maak. Die optiese ontwerp van die periskoopkamera is uniek en reflekteer lig vier keer na die gevoude sensor.

Die iPhone 15 Pro en Pro Max word aangedryf deur die A17 Pro-skyfie, gebou op 'n 3nm-proses. Die skyfie spog met 'n 6-kern-verwerker, 'n 6-kern GPU met hardeware-versnelde Ray Tracing, en 'n 16-kern neurale enjin vir verbeterde masjienleervermoëns. Die A17 Pro-skyfie beskik ook oor 'n Display Engine met toegewyde AV1- en ProRes-kodeks, wat gebruikers in staat stel om 4k 60fps-video's in ProRes RAW op te neem.

Die iPhone 15 Pro en 15 Pro Max is beskikbaar vir voorafbestelling, met pryse vanaf onderskeidelik $999 en $1,199. Albei modelle sal op 22 September begin verskeep word.

