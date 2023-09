Apple Launch Event 2023: Verwagtinge vir iPhone 15-reeks en meer

By

Die hoogs verwagte jaarlikse Apple-bekendstellingsgeleentheid, bekend as 'Wonderlust', sal vandag plaasvind, en Apple-entoesiaste regoor die wêreld wag gretig op die onthulling van die volgende generasie iPhone 15-reeks, saam met ander opwindende aankondigings. Tim Cook, uitvoerende hoof, sal die geleentheid by die ikoniese Steve Jobs-teater in Kalifornië lei.

Tydens die geleentheid sal Apple-ontleders insigte en menings verskaf oor wat om te verwag van die Apple Launch Event 2023. Daar sal in-diepte ontleding wees van die gerugte kenmerke van die iPhone 15, insluitend die volgende generasie Apple Watch en ander opwindende bykomstighede. Regstreekse opdaterings en beeldmateriaal van Cupertino Park sal kykers 'n kykie gee in die atmosfeer van die geleentheid.

Een van die hoogtepunte van die geleentheid sal ongetwyfeld die bekendstelling van die iPhone 15-reeks wees. Vroeë verslae dui daarop dat die basismodel iPhone 15 soortgelyke afmetings en gewig sal handhaaf as sy voorganger, die iPhone 14. Die iPhone 15 Pro sal na verwagting effens dikker maar ligter wees as die vorige model. Die iPhone 15 Pro Max, aan die ander kant, sal na verwagting ligter en effens dunner wees as sy voorganger.

Wat pryse betref, word voorspel dat die beginprys van die kleiner Pro-model op $999 sal bly. Daar sal egter verbeterings aan sy werkverrigting wees, insluitend 'n toename in RAM.

Daar is ook gerugte van ander opwindende kenmerke, soos die moontlikheid van 'n ligter iPhone 15 Pro met 'n middelraam gemaak van Graad 5 Titanium. Boonop word daar bespiegel dat die volgende generasie iPhones na USB-C-laaikabels kan oorskakel.

Om die Apple Wonderlust-bekendstellingsgeleentheid regstreeks te kyk, het kykers verskeie stroomopsies. Apple TV-intekenare kan om 10:30 op hul toestelle inskakel, en nie-intekenare kan die geleentheid op Apple se amptelike YouTube-bladsy kyk. Alternatiewelik kan kykers ook die geleentheid via hul webblaaiers kyk deur die Apple-webwerf te besoek.

Na die hooftoespraak deur Tim Cook, uitvoerende hoof, sal daar verdere ontleding van Apple se visie en doelwitte wees, wat 'n omvattende begrip van die maatskappy se rigting bied.

