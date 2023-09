Totsiens aan die iPhone 13 Mini: Apple laat val sy kleinste foon

Apple het die iPhone 13 Mini gestaak, na 'n soortgelyke lot as sy voorganger, die iPhone 12 Mini. Die kleiner foon is uit Apple se reeks verwyder, wat ruimte gelaat het vir die iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 en die tweede generasie iPhone SE (2022).

Die iPhone 12 Mini, wat in 2020 bekendgestel is, het gemengde resensies ontvang. Terwyl sommige, insluitend die skrywer van hierdie artikel, aanhangers van die kompakte grootte was, was baie gebruikers teleurgesteld met die batterylewe en beknopte skerm. As gevolg hiervan moes Apple die produksie van die iPhone 12 Mini in minder as 'n jaar met 70 persent verminder.

Met die staking van die iPhone 13 Mini, het kleinskerm-entoesiaste steeds 'n paar opsies. Derdeparty-kleinhandelaars en diensverskaffers soos Amazon bied steeds die iPhone 13 Mini te koop aan. Boonop is daar ordentlike klein Android-fone beskikbaar, sowel as die begrotingsvriendelike tweedegenerasie-iPhone SE, wat 'n 4.7-duim-skerm het, maar wat van die gevorderde kenmerke ontbreek wat in die beëindigde Mini-model voorkom, soos dubbele kameras, MagSafe, ultrawyeband 5G en Face ID.

Terwyl Apple besluit het om weg te beweeg van die vervaardiging van kleiner fone, is daar steeds alternatiewe vir diegene wat 'n kompakte toestel verkies. Die staking van die iPhone 13 Mini kan sommige teleurstel, maar daar is steeds opsies in die mark beskikbaar vir diegene wat 'n kleiner foon soek.

Definisies:

– iPhone 13 Mini: Die kleiner weergawe van die iPhone 13, wat deur Apple in hul reeks slimfone bekendgestel is.

– iPhone SE: ’n Begrotingsvriendelike iPhone-model met ’n kleiner skermgrootte, wat dikwels voorsiening maak vir gebruikers wat kompakte toestelle verkies.

Bron: Sheena Vasani, The Verge.