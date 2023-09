Geen nuwe iPads word van Apple verwag tot 2024 nie, volgens ontleder Ming-Chi Kuo

Apple-ontleder Ming-Chi Kuo het verklaar dat dit onwaarskynlik is dat die maatskappy enige nuwe iPad-modelle voor die einde van 2024 sal vrystel. Hierdie nuus kan diegene wat 'n nuwe iPad-aankondiging in die nabye toekoms verwag het, teleurstel.

Terwyl Apple onlangs die Wonderlust-geleentheid gehou het, was dit gefokus op die onthulling van nuwe iPhones, Apple Watches en moontlik AirPods. Spekulasie het voorgestel dat 'n iPad-verversing in Oktober kan plaasvind, volgens Bloomberg se Mark Gurman. Gurman het ook genoem dat 'n opgedateerde iPad Air binnekort verwag word, aangesien die laaste verversing vir hierdie model vroeg in 2022 was. Die meer betekenisvolle opdatering van die iPad Pro, wat M3-skyfies en OLED-skerms sal bevat, sal egter volgende vrygestel word jaar. Die mees onlangse iPad Pro-verversing het in Oktober 2022 plaasgevind.

Apple het geen amptelike kommentaar gelewer oor die vrystelling van nuwe iPads nie.

Benewens die vertraging in nuwe iPad-vrystellings, het Kuo voorheen berig dat Apple se MacBook-reeks toegerus met M3-skyfies nie hierdie jaar beskikbaar sou wees nie. Dit is moontlik dat Apple vroeg in 2024 'n geleentheid kan aanbied om beide die nuwe iPads en Mac's saam bekend te stel, maar dit is suiwer spekulatief.

