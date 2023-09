Apple kondig USB-C-laaikas vir AirPods Pro aan

By

Apple het aangekondig dat die AirPods Pro nou met 'n USB-C-laaikas sal kom, wat gebruikers in staat stel om hul oordopjes met dieselfde kabel as hul nuwe iPhone 15 te laai. Hierdie stap volg op Apple se geleidelike aanvaarding van USB-C oor sy produkreeks, insluitend die Mac, iPad, iPhone en ander bykomstighede.

Voorheen het Apple se vlagskip-oordopjes Lightning-laaipoorte gebruik. Met die oorgang na USB-C kan gebruikers nou gerieflik hul AirPods Pro laai met dieselfde kabel wat met hul nuwe iPhone 15 kom. Boonop het Apple tydens die aanbieding genoem dat gebruikers ook hul AirPods vanaf hul iPhone sal kan laai.

Alhoewel die AirPods Pro na USB-C oorskakel, is dit belangrik om daarop te let dat die gewone AirPods en die AirPods Max-koptelefoon nie tans 'n USB-C-hersiening sal ontvang nie. Gerugte het egter aangedui dat albei produkte moontlik iewers volgende jaar opgedateer kan word.

Hierdie aankondiging dui op Apple se verbintenis tot die USB-C-aansluiting en die toenemende belangrikheid daarvan in die tegnologie-industrie. USB-C bied talle voordele, insluitend vinniger laaispoed, verbeterde data-oordragtempo en verhoogde verenigbaarheid met 'n wye reeks toestelle.

Met die USB-C-laaikas vir AirPods Pro voorsien Apple in die behoeftes van sy kliënte wat reeds die nuwe iPhone 15 besit of beplan om dit te koop. Hierdie integrasie vereenvoudig die laaiproses en skakel die behoefte aan bykomende kabels of adapters uit.

Bronne:



- The Verge