Apple se komende persgeleentheid: wat kan ons verwag?

Apple maak gereed vir sy hoogs verwagte persgeleentheid, wat by die maatskappy se hoofkwartier in Cupertino, Kalifornië, sal plaasvind. Terwyl die jaarlikse iPhone-geleentheid tipies op inkrementele opgraderings gefokus het, word verwag dat Apple vanjaar vir die eerste keer USB-C-laai op sy slimfone sal bekendstel. Hierdie stap sal ooreenstem met die Europese Unie se onlangse wetgewing wat vereis dat alle klein toestelle USB-C-laai teen 2024 moet ondersteun.

Die aanvaarding van USB-C-laai sal nie net die laaiproses vir verskeie toestelle en handelsmerke stroomlyn nie, maar ook die aantal laaiers en kabels waarmee verbruikers moet worstel, verminder. Ontleders meen hierdie verandering is 'n beduidende ontwrigting in iPhone-ontwerp, maar nie 'n dramatiese een nie.

Benewens USB-C-laai, word gerugte dat die iPhone 15-reeks die "Dynamic Island"-funksie bevat, wat die kerf bo-op die skerm vervang. Die hoër-end iPhone 15 Pro en 15 Pro Max-modelle sal na verwagting nuwe kenmerke hê, insluitend 'n agterwaartse periskooplens vir verbeterde optiese zoom en 'n titanium-omhulsel vir 'n ligter en dunner toestel. Hierdie modelle sal na verwagting ook aangedryf word deur Apple se nuutste A17-skyfie, wat vinniger verwerking en langer batterylewe bied.

Die persgeleentheid kan ook opdaterings verskaf oor Apple se gemengde realiteit-headset, die Vision Pro, wat in 2024 bekendgestel sal word. Apple kan nuwe kenmerke en samewerking vir hierdie futuristiese produk terg.

Boonop sal Apple waarskynlik sy nuutste Apple Watches, insluitend die Apple Watch Series 9, saam met die nuwe iPhones onthul. Die maatskappy kan ook sy volgende generasie AirPods met 'n USB-C-versoenbare laaikas ten toon stel. Bekendstellingsdatums vir opkomende bedryfstelsels, soos iOS 17, kan ook aangekondig word.

Daar word egter nie verwag dat die geleentheid nuwe iPads of Mac-rekenaars sal bevat nie, aangesien ontleders verwag dat hierdie aankondigings in Oktober sal kom. Net so word daar nie voorspel dat Apple 'n opvoubare toestel sal vrystel om te kompeteer met Samsung en Google se aanbiedinge nie.

Ter opsomming, Apple se komende persgeleentheid beloof opwindende opdaterings en veranderinge, met die bekendstelling van USB-C-laai op iPhones 'n belangrike hoogtepunt. Verbruikers kan ook uitsien na nuwe kenmerke in die iPhone 15-reeks, sowel as terg vir die Vision Pro-koptelefoon vir gemengde werklikheid. Die geleentheid is geskeduleer om by Apple se hoofkwartier plaas te vind en sal regstreeks op hul webwerf uitgesaai word.

Bronne:

– Bron 1 [Skakel]

– Bron 2 [Skakel]