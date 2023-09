iOS 17 stel opwindende nuwe kenmerke bekend: bystandmodus, regstreekse stempos en meer

iOS 17, die nuutste bedryfstelsel van Apple, sal op 18 September beskikbaar wees vir publieke aflaai. Tydens Apple se iPhone 15-bekendstellingsgeleentheid het die maatskappy die koms van iOS 17 aangekondig, wat vir die eerste keer in Junie by die Worldwide Developers Conference (WWDC) onthul is.

iPhone-gebruikers kan uitsien na 'n reeks nuwe kenmerke met die vrystelling van iOS 17. StandBy-modus is 'n noemenswaardige toevoeging, wat gebruikers in staat stel om hul iPhones in 'n bedhorlosie te omskep wanneer dit op sy sy geplaas word. Die regstreekse stempos-funksie bring 'n handige transkripsiediens, wat 'n regstreekse transkripsie van stemboodskappe vertoon terwyl dit opgeneem word. Outokorreksie en stemtranskripsie het ook verbeterings ontvang, wat die gebruikerservaring verbeter het.

Verder kan Siri nou geaktiveer word sonder om vooraf "hey" te sê. Boonop stel iOS 17 'n nuwe Journal-toepassing bekend, wat gebruikers die vermoë bied om aanpasbare plakkers te skep en Kontakplakkate op te stel. Die NameDrop-funksie maak dit maklik om kontakinligting via AirDrop te deel deur twee iPhone-toestelle bymekaar te bring.

Vir iPad-gebruikers sal die volledige weergawe van iPadOS 17 ook op 18 September bekendgestel word. Hierdie opdatering verbeter legstuk-interaksie en stel gebruikers in staat om hul sluitskerms te verpersoonlik. Versoenbare iPad-modelle sluit in die 6de generasie iPad, 5de generasie iPad mini, 3de generasie iPad Air en 2de generasie iPad Pro 12.9-duim modelle of later.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat nie alle iOS 17-kenmerke moontlik in elke land of streek beskikbaar is nie. Apple raai gebruikers aan om sy webwerf na te gaan vir spesifieke inligting oor die beskikbaarheid van kenmerke.

Ten slotte, iOS 17 bied opwindende nuwe kenmerke vir iPhone-gebruikers, soos Standby-modus, regstreekse stempos en verbeterde Siri-funksionaliteit. Die vrystelling van iPadOS 17 bring ook verbeterings aan iPad-gebruikerservarings. Apple-entoesiaste kan daarna uitsien om hierdie nuwe kenmerke en opdaterings te verken wanneer die bedryfstelsels beskikbaar word vir aflaai.

