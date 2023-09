Apple het sy jaarlikse iPhone-bekendstellingsgeleentheid by Apple Park in Cupertino, Kalifornië, gehou en die hoogs verwagte iPhone 15 en iPhone 15 Plus onthul. Die geleentheid het ook die splinternuwe Apple Watch vertoon, wat gemaak is met 95% titanium.

Een noemenswaardige verandering in Apple se produkreeks is die verskuiwing weg van leer as 'n materiaal. Die maatskappy het verskeie nuwe bande en kleure bekendgestel wat op vesel en plastiek gebaseer is, wat hul verbintenis tot die gebruik van herwinde materiaal ten toon stel. Hierdie stap dui op 'n afwyking van die oorspronklike Apple Watch-bekendstelling in 2014, wat mode en luukse afwerkings soos leer beklemtoon het.

Die iPhone 15 en iPhone 15 Plus bevat nou die Dynamic Island, 'n kenmerk wat in die vorige iPhone 14 Plus bekendgestel is. Hierdie dinamiese vertoontegnologie is beskikbaar op beide die hoër- en laer-end-modelle van die iPhone 15.

Die iPhone 15 is onthul in 'n voorskouvideo, wat sy nuwe kleure vertoon: gedempte pienk, geel, groen, blou en swart. Tim Cook, Apple se uitvoerende hoof, het die jongste toevoeging tot die iPhone-reeks aangebied.

Wat pryse betref, sal die Apple Watch Ultra 2 teen $799 geprys word, die reeks 9 teen $399, en die tweede generasie SE teen $249.

Apple revolusioneer ook sy bands vir die Apple Watch. Met 'n fokus op omgewingsvolhoubaarheid, het die maatskappy nuwe fyn geweefde bande bekendgestel wat 100% leervry is. Apple het saam met die luukse handelsmerk Hermès aan vier nuwe bands saamgewerk en 'n bandsamewerking met die sportdraghandelsmerk Nike aangekondig.

Die hoogtepunt van die nuwe Apple Watch Ultra 2 is sy S9-skyfie, wat presisie vind deur 'n tweedegenerasie ultrawyeband-argitektuur moontlik maak. Dit spog met 'n nuwe skerm wat in staat is tot 3,000 72 nits, 95 uur se batterylewe en XNUMX% herwonne titanium.

Apple se omgewingsinisiatiewe is ook tydens die geleentheid uitgelig. Lisa Jackson, voormalige administrateur van die Omgewingsbeskermingsagentskap en Apple se uitvoerende hoof, het die maatskappy se verbintenis tot skoon energie en die vermindering van emissies in sy voorsieningsketting bespreek.

In 'n video oor Apple se omgewingsinisiatiewe het die aktrise Octavia Spencer 'n kamee-verskyning gemaak as "Mother Nature", saam met Tim Cook en Lisa Jackson.

Apple se fokus op kunsmatige intelligensie was duidelik met die bekendstelling van die "neurale enjin", 'n KI-versneller wat in sy skyfies ingebed is. Hierdie tegnologie verbeter masjienleervermoëns terwyl kragverbruik geoptimaliseer word, wat Apple onderskei van mededingers soos OpenAI en Google.

Nuwe kenmerke vir die Apple Watch is ook aangekondig, insluitend Double Tap, wat gebruikers in staat stel om met die toestel te kommunikeer met hul wysvinger en duim sonder om aan die skerm te raak. Die horlosie se "Vind my iPhone"-funksie is ook verbeter om meer akkurate ligginginligting te verskaf.

In die algemeen het Apple se jaarlikse bekendstellingsgeleentheid sy jongste innovasies in slimfone en slimhorlosies vertoon, wat die maatskappy se verbintenis tot volhoubaarheid, KI en gebruikerservaring demonstreer.

