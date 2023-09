Apple en AAA-vennoot om satelliet-aangedrewe padbystand na iPhones te bring

Apple het 'n nuwe vennootskap met AAA aangekondig om satelliet-aangedrewe Padbystand na die iPhone 15 en iPhone 14 te bring. Hierdie kenmerk brei uit op die bestaande Nood SOS via satelliet, wat met die iPhone 14 bekendgestel is. Met hierdie nuwe diens kan iPhone-gebruikers kry nou hulp vir motorprobleme soos 'n pap band of wat sonder petrol is wanneer hulle buite selfoonbereik is.

Wanneer 'n nuwe iPhone 14 of iPhone 15 geaktiveer word, sal gebruikers twee jaar gratis toegang tot Nood SOS en Padbystand ontvang. Die dienste wat deur hierdie kenmerk verskaf word, word gedek onder AAA-lidmaatskapbepalings vir AAA-lede, of beskikbaar op 'n betaal-per-gebruik-basis vir nie-lede.

Om toegang tot die Padbystand-diens te kry, kan gebruikers eenvoudig AAA SMS vir hulp in noodsituasies soos om uit hul motor gesluit te word of brandstof op te raak. Hierdie kenmerk gebruik Apple se noodteks via satelliet-opsie wanneer daar geen sellulêre of Wi-Fi-dekking beskikbaar is nie.

Wanneer 'n gebruiker AAA kontak vir hulp, sal 'n kort vraelys op die skerm verskyn om noodsaaklike besonderhede in te samel. Hierdie besonderhede kan dan per satelliet na AAA oorgedra word, wat 'n direkte boodskap aan die gebruiker sal stuur en hulp na hul ligging sal stuur. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie satellietkenmerk 'n duidelike siglyn na die lug vereis, sodat dit dalk nie in swaar beboste gebiede of ander plekke met belemmerde uitsigte werk nie.

Alhoewel Apple nie die koste vir Nood SOS na die aanvanklike twee jaar aangekondig het nie, is dit 'n welkome toevoeging vir iPhone-gebruikers wat dalk hulp nodig het in afgeleë gebiede of situasies waar tradisionele metodes van kommunikasie nie beskikbaar is nie.

Bronne: Apple, AAA