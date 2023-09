Apple stel die volgende iPhone, iPhone 15-reeks bekend

Apple berei voor om sy nuutste iPhone-model, die iPhone 15, tydens 'n hoogs verwagte geleentheid by sy Cupertino-hoofkwartier te onthul. Die maatskappy hoop dat die bekendstelling van sy vlagskipproduk sal help om verkope, wat die afgelope kwartale ’n afname beleef het, ’n hupstoot te gee. Die komende iPhone 15-reeks sal na verwagting inkrementele vooruitgang in tegnologie bevat, insluitend verbeterings aan die toestel se skyfies, battery en kameras.

Gerugte dui daarop dat die basiese iPhone 15-modelle 'n vormveranderende uitsny op die vertoonskerm genaamd die "Dynamiese Eiland" sal hê, wat vir toepassingkennisgewings gebruik sal word. Daarbenewens kan die hoë-end iPhone 15 Pro en Pro Max-modelle 'n periskoop-styl telefotolens met 'n 6x optiese zoom insluit, wat die kwaliteit van langafstandfoto's verbeter. Dit sal egter steeds te kort skiet as die 10x optiese zoom wat deur Samsung se Galaxy S22 Ultra aangebied word.

As gevolg van die verbeterde kamera en ander verbeterings, voorspel ontleders dat die pryse van die Pro- en Pro Max-modelle met 'n bykomende $100 tot $200 kan styg. Hierdie prysverhoging sal verbruikers se gewilligheid toets om vir premium slimfone te betaal te midde van post-pandemiese inflasie en ekonomiese onsekerhede.

Een belangrike verandering wat Apple na verwagting sal aankondig, is die aanvaarding van die USB-C-kabelstandaard vir die laai van die iPhone 15 en toekomstige modelle. Hierdie oorgang is in reaksie op 'n mandaat deur Europese reguleerders, wat die Lightning-poortkabels wat tans deur Apple gebruik word, uitfaseer. USB-C-kabels bied vinniger laai- en data-oordragspoed, wat dit 'n gewilde keuse maak onder gebruikers.

Benewens die nuwe iPhones, sal Apple waarskynlik sy volgende generasie slimhorlosies tydens die geleentheid onthul. Die maatskappy sal ook iOS 17 bekendstel, die jongste weergawe van sy bedryfstelsel, wat nuwe kenmerke sal insluit soos intydse transkripsie van stemboodskappe en verbeterde oproepbestuur.

Apple se produk-onthulling kom op 'n uitdagende tyd vir die maatskappy, aangesien dit 'n ligte insinking in verkope en 'n daling in aandeelpryse in die gesig staar. Die afwagting rondom die vrystelling van die iPhone 15-reeks gee egter hoop vir 'n herlewing in verbruikersbelangstelling en verbeterde finansiële prestasie.

