Apple sal na verwagting 'n nuwe iPhone-reeks met USB-C-laaier onthul

Apple gaan vandag sy nuwe iPhone-reeks aankondig, wat na verwagting 'n skakelaar sal hê van Lightning- na USB-C-laaierpoorte. Hierdie stap kom ná 'n dispuut met die Europese Unie (EU), wat opdrag gegee het dat alle klein toestelle, insluitend fone, teen die einde van volgende jaar met USB-C-laaikabels versoenbaar moet wees. Die EU voer aan dat hierdie verandering vermorsing sal verminder en geld vir verbruikers sal bespaar.

Apple het voorheen aangevoer dat sy Lightning-kabel veiliger is as USB-C-laaiers, wat reeds deur mededingende maatskappye soos Samsung gebruik word. Die maatskappy voldoen egter nou aan die EU se vereiste. Die nuwe iPhone-modelle sal na verwagting by Apple se Wonderlust-geleentheid onthul word, wat tipies die tyd van die jaar is wanneer nuwe iPhones bekendgestel word.

Hierdie aankondiging kom op 'n tydstip dat Apple dalende iPhone-verkope in die gesig staar as gevolg van hoër pryse. Kliënte kies om opgradering na nuwer modelle uit te stel. Daarbenewens het die maatskappy te doen met diplomatieke spanning tussen die Verenigde State en China. Berigte dui daarop dat die Chinese regering staatsamptenare verbied om Apple-fone te gebruik.

Ontleders voorspel dat die oorskakeling na USB-C die hooffokus van Apple se aankondiging sal wees. Yory Wurmser, hoofontleder by Insider Intelligence, glo dat vandag se geleentheid ook nuwe Apple Watch- en AirPod-modelle sal bevat, maar die iPhone 15 sal die belangrikste vrystelling vir die maatskappy wees. EU-beleidmakers glo dat die bekendstelling van 'n gemeenskaplike laaier die lewens van Europeërs sal vereenvoudig en die behoefte aan verouderde laaiers sal uitskakel, wat kostebesparings van € 250 miljoen per jaar vir verbruikers tot gevolg sal hê.

Terwyl sommige verbruikers kommer oor die kabelverandering kan hê, voorspel ontleders soos Avi Greengart van Techsponential dat verbruikers binne 'n generasie die nuwe standaard sal aanvaar en daarby sal aanpas. Daar word ook verwag dat Apple pryse op sy Pro-modelle sal verhoog saam met verbeterings aan iPhone-kameras en -skyfies.

Die onlangse daling in iPhone-verkope, wat byna die helfte van Apple se totale inkomste uitgemaak het, het kommer wek. Die Chinese regering se beperkings op iPhones by regeringskantore en staatsgesteunde entiteite het ook Apple se aandele en marksentiment beïnvloed. Ontleders soos Dan Ives van Wedbush glo egter dat Apple aansienlike markaandeel in China gewen het en verwag dat enige moontlike verbod slegs 'n klein fraksie van geprojekteerde iPhone-verkope in die land sal raak.

Bronne:

- AFP

Definisies:

– Weerliglaaierpoorte: Die eie laaipoorte wat deur Apple-toestelle gebruik word.

– USB-C: 'n Universele laaipoort wat besig is om die industriestandaard vir baie elektroniese toestelle te word.

– Europese Unie (EU): ’n Politieke en ekonomiese unie van 27 lidlande wat in Europa geleë is.

– USB-C-laaikabels: USB-C-kabels, ook bekend as USB Type-C, is omkeerbare kabels wat beide krag en data kan oordra.