Apple se 'Wonderlust'-geleentheid: verwagtinge en verwagte bekendstellings

Apple se hoogs verwagte geleentheid vir 2023, bekend as 'Wonderlust', is geskeduleer om vanaand om 10:30 IST te begin. Die geleentheid sal regstreeks vanaf Apple Park in Kalifornië uitgesaai word. Tegnologie-entoesiaste en Apple-lojaliste is gretig om die onthulling van die nuutste produkte en opdaterings van die tegnologiereus te aanskou.

Een van die belangrikste hoogtepunte van die geleentheid sal na verwagting die iPhone 15-reeks wees. Spekulasies dui daarop dat Apple vier nuwe selfone sal bekendstel, naamlik die iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Daar word verwag dat hierdie toestelle aansienlike vordering sal bring in terme van werkverrigting, kameravermoëns en algehele gebruikerservaring.

Benewens die nuwe iPhones, sal Apple waarskynlik ook opdaterings aan sy slimhorlosiereeks aankondig. Die komende geleentheid kan die bekendstelling van die Apple Watch Series 9, sowel as die tweede generasie Apple Watch Ultra, getuig. Daar word verwag dat hierdie nuwe modelle verbeterde gesondheids- en fiksheidsopsporingsfunksies sal hê, sowel as verbeterde verbindingsopsies.

Boonop word verwag dat Apple die volgende herhalings van sy bedryfstelsels sal openbaar, insluitend iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 en macOS Sonoma. Hierdie opdaterings sal nuwe kenmerke, verbeterde sekuriteitsmaatreëls en verbeterde werkverrigting aan iPhone-, iPad-, Mac-, Apple TV- en Apple Watch-gebruikers wêreldwyd bring.

Gerugte dui ook daarop dat Apple 'n opgegradeerde weergawe van sy AirPods Pro, bekend as die AirPods Pro (2de Gen), tydens die 'Wonderlust'-geleentheid sal onthul. Daar word verwag dat hierdie werklik draadlose stereo (TWS)-oorfone verbeterde klankgehalte, batterylewe en algehele gebruikerservaring sal bied.

Bly ingeskakel by Gadgets 360 vir omvattende dekking van Apple se geleentheid, wat gedetailleerde inligting oor die bekendstelling van die iPhone 15-reeks, nuwe Apple Watch-modelle, bedryfstelselopdaterings en die verfrisde AirPods Pro sal insluit.

Bron: Geen bronne verskaf nie.