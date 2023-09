Apple kondig nuwe iPhone-modelle en potensiële opdaterings aan Apple Watch en Vision Pro aan by Keynote Event

Apple gaan sy nuutste reeks iPhone-modelle onthul tydens sy komende “Wonderlust”-hoofgeleentheid. Daar word gerugte dat die tegnologiereus die volgende generasie iPhones sal bekendstel, insluitend die iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Opwindend genoeg kan Apple kies vir titanium rame in plaas van vlekvrye staal vir sy "Pro" modelle, wat lei tot ligter toestelle en potensieel dunner skerm rande. Alhoewel die presiese voorkoms onbekend bly, sal Apple se konferensie die eerste blik op hierdie nuwe ontwerpe gee.

In reaksie op EU-regulasies word daar ook van Apple verwag om sy eie Lightning-poort met die meer standaard USB-C-poort te vervang. Hierdie verandering bied 'n interessante geleentheid vir Apple om aan te spreek hoe hy beplan om hierdie verskuiwing te navigeer en hoe verbruikers op hierdie verandering sal reageer.

Benewens die iPhone-modelle, kan Apple die geleentheid gebruik om 'n nuwe herhaling van die Apple Watch bekend te stel. Histories verfris die maatskappy sy slimhorlosie-reeks op 'n jaarlikse basis, hoewel spesifieke besonderhede rondom die potensiële opdaterings vir vanjaar se Apple Watch skaars bly.

Boonop kan Apple die Vision Pro tydens die hoofgeleentheid bespreek. Alhoewel beperkte inligting beskikbaar is, verwag die maatskappy om sy virtuele realiteit-headset, die Vision Pro, in die komende jaar bekend te stel. Met inagneming van die beduidende aandag wat Apple se iPhone-geleenthede verkry het, sal enige insigte wat gedeel word rakende die Vision Pro ongetwyfeld afwagting vir hierdie komende produk aanwakker.

Vir diegene wat gretig is om die geleentheid te kyk, sal Apple die hoofnota regstreeks op YouTube stroom, waar kykers direk op hierdie bladsy toegang tot die regstreekse stroom kan kry. Apple TV-gebruikers kan ook by die opwinding aansluit deur die TV-toepassing te begin en die "Apple Special Event"-afdeling op te spoor om die geleentheid regstreeks te kyk of om vorige hoofnote te hersien. Alternatiewelik kan individue sonder Apple TV of 'n voorkeur vir YouTube staatmaak op die Apple Events-afdeling van die Apple-webwerf om die geleentheid regstreeks in hul voorkeurblaaier te stroom, insluitend Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Google Chrome.

In die algemeen beloof Apple se hoofgeleentheid om 'n verskeidenheid opwindende aankondigings te lewer, met die vertoon van die nuutste iPhone-modelle, potensiële opdaterings van die Apple Watch, en insigte in die hoogs verwagte Vision Pro.

Definisies:

– Weerligpoort: 'n Eie verbindingspoort wat deur Apple vir sy mobiele toestelle ontwikkel is.

– USB-C-poort: 'n Standaardaansluiting wat wyd gebruik word wat vinniger data-oordrag en laaivermoë moontlik maak.

– Titaanrame: Die strukturele komponent wat die rande van die iPhone omring, wat in hierdie geval uit titanium saamgestel sal wees, wat duursaamheid en potensiële gewigsvermindering bied.

