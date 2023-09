iPhone 15-reeks: prys, opgraderings en gerugte

Apple gaan vandag sy iPhone 15-reeks tydens die “Wonderlust”-geleentheid onthul, en talle lekkasies en gerugte het opgeduik rakende die pryse van die iPhone 15 Pro-modelle. Volgens hierdie bronne sal die iPhone 15 Pro- en iPhone 15 Pro Max-modelle 'n aansienlike styging in pryse sien in vergelyking met verlede jaar se modelle. Die iPhone 15 Pro Max sal na verwagting die hoogste prysverhoging hê.

Gerugte dui daarop dat die vanielje iPhone 15 en iPhone 15 Plus-modelle teen dieselfde prys as hul voorgangers bekendgestel sal word, maar sommige verslae dui daarop dat daar 'n marginale prysverhoging kan wees. Aan die ander kant word gerugte dat die iPhone 15 Pro Max die stewigste prysverhoging ontvang naas die grootste opgradering, wat 'n periskoopstyl-kameralens en 'n titanium-onderstel insluit.

Nuwe inligting van Macrumors dui daarop dat daar geen prysverhoging vir die nie-pro iPhone 15-modelle sal wees nie. Die basismodel van die iPhone 15 sal na verwagting by $799 begin, dieselfde prys as die iPhone 14 verlede jaar. In Indië is die basismodel se prys vasgestel op Rs 79,900, en dit sal waarskynlik vanjaar dieselfde bly.

Daar word gesê dat die iPhone 15 Pro-modelle ontwerpopgraderings bevat, soos dunner en geboë rande, sowel as 'n nuwe titaniumraam om die vlekvrye staal-onderstel te vervang. Daar is gerugte van 'n herontwerpte "demp"-knoppie wat kan dien as 'n Aksie-knoppie soortgelyk aan die Apple Watch Ultra. Hierdie verandering kan die sywisselknoppie vervang wat in vorige generasies iPhones gesien is.

Die iPhone 15 Pro sal na verwagting 'n prysstyging van $100 sien, vanaf $1099 in die VSA. Dit kan lei tot 'n prysverhoging van minstens Rs 10,000 15 in Indië. Daar word gerugte dat die super-premium iPhone 1299 Pro Max die hoogste prysverhoging het, met 'n moontlike beginprys van $XNUMX in die VSA.

