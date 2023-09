Wat om te verwag (en nie te verwag nie) van Apple se Wonderlus-geleentheid

Vandag is die hoogs verwagte Apple-geleentheid waar die tegnologiereus sy volgende generasie iPhones sal onthul. Terwyl daar gerugte was van ander produkte wat bekendgestel word, word verwag dat Apple hoofsaaklik op sy nuwe iPhones sal fokus. Vier iPhones sal na verwagting ten toon gestel word - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Daarbenewens kan ander produkte soos Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 en AirPods Pro 2nd Generation met 'n nuwe USB Type-C-poort ook 'n verskyning maak.

Daar is egter sekere produkte wat waarskynlik nie vandag bekendgestel sal word nie. Een hiervan is die gerugte iPhone 15 Ultra, wat na verwagting premium kenmerke sou hê wat die Pro-variante oortref. Nog 'n produk wat dalk nie onthul word nie, is die Apple Watch X, wat bespiegel is om die 10de herdenking van die Apple Watch te vier met kenmerke soos 'n MicroLED-skerm en bloeddrukmonitor. Daar word geglo dat die Watch X nog in ontwikkeling is en nie gereed sal wees vir hierdie geleentheid nie.

Daar was ook gerugte van M3-aangedrewe Macs, insluitend 'n iMac, MacBook Air en MacBook Pro, maar hierdie toestelle sal na verwagting nie vanaand bekendgestel word nie. In plaas daarvan dui berigte daarop dat Apple hulle in Oktober kan bekendstel deur 'n persverklaring eerder as 'n toegewyde bekendstellingsgeleentheid.

Wat iPads betref, word gesê dat M3-aangedrewe iPad Pros en 'n nuwe iPad Air 6 in die werke is, maar dit is onwaarskynlik dat hulle by die Wonderlust-geleentheid vertoon sal word. Gerugte dui daarop dat die iPad Air 6 so vroeg as volgende maand deur middel van 'n persverklaring vrygestel kan word.

Terwyl die nuwe AirPods Pro 2nd Generation met 'n USB Type-C-poort na verwagting debuteer, sal daar geen noemenswaardige veranderinge wees in vergelyking met die huidige model nie. Ander AirPods-variante, soos die AirPods Pro 3, AirPods Max 2 en AirPods 2 met USB Type-C, sal na verwagting nie vanaand aangekondig word nie.

Ten slotte, die Apple Wonderlust-geleentheid sal na verwagting hoofsaaklik fokus op die nuwe iPhone-reeks, met 'n paar bykomende produkte soos die Apple Watch Series 9 en AirPods Pro 2nd Generation. Ander gerugte produkte soos die iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-aangedrewe Macs, nuwe iPads en bykomende AirPods-modelle sal waarskynlik nie by hierdie geleentheid onthul word nie.

Definisies:

– USB Type-C-poort: 'n Universele aansluiting wat gebruik kan word vir laai en data-oordrag op verskeie toestelle.

– MikroLED-skerm: 'n Tegnologie wat mikroskopiese LED's gebruik om 'n hoë-resolusie-skerm met beter kontras en energiedoeltreffendheid te skep.

Bronne:

– [Brontitel]: [Bron]

– [Brontitel]: [Bron]