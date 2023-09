Apple onthul nuwe Apple Watch Series 9 met verbeterde kenmerke

By

Apple het vandag sy langverwagte geleentheid gehou en 'n reeks nuwe hardeware-aanbiedinge bekendgestel. Die hoogtepunt van die geleentheid was die onthulling van die jongste toevoeging tot hul draagbare reeks, die Apple Watch Series 9.

Die nuwe slimhorlosie word aangedryf deur die nuutste S9-skyfie, wat spog met 'n 60% toename in werkverrigting en 'n 30% vinniger GPU in vergelyking met sy voorganger. Deidre Caldbeck, direkteur van Apple Watch-produkbemarking, het daarna verwys as die "kragtigste horlosieskyfie nog."

Een van die belangrikste verbeterings in die reeks 9 is verbeterde diktasie, wat met tot 25% verbeter is. Hierdie verbetering sal stemopdragte en interaksies met Siri selfs meer naatloos vir gebruikers maak.

Die reeks 9 stel verskeie opwindende nuwe kenmerke bekend. Gebruikers het nou toegang tot gesondheidsdata met Siri, wat hul fiksheid en welstand maklik kan monitor. Nog 'n kenmerk genaamd Name Drop stel gebruikers in staat om persoonlike inligting te deel met ander nabygeleë gebruikers wat ook 'n Apple Watch Series 9 het. Boonop stel die Double Tap-funksie gebruikers in staat om die horlosie se funksies te beheer deur die wysvinger en duim op die hand te tik wat hulle dra. kyk.

Apple het ook die helderheid van die skerm verdubbel, wat verbeterde sigbaarheid verseker, selfs in helder sonlig. Nog 'n praktiese toevoeging is die vermoë om jou iPhone direk vanaf die horlosie te ping, wat dit makliker maak om jou foon op te spoor wanneer dit wegraak.

In ander nuus, was daar bespiegelings en wenke dat die nuutste iPhone toegerus sal wees met 'n USB-C-aansluiting. Alhoewel dit nie amptelik bevestig is nie, dui verskaffingskettingbronne en onlangse verslae daarop dat Apple dalk die oorskakeling maak. Hierdie verandering sal vinniger laaispoed en verbeterde versoenbaarheid met ander USB-C-toestelle ontsluit.

Hierdie opwindende aankondigings van Apple se geleentheid wys hul toewyding om die grense van tegnologie te verskuif en innoverende produkte te lewer wat die gebruikerservaring verbeter.

Bronne:

– Apple Watch Series 9: [voeg bron in]

- USB-C vir iPhone gerugte: [voeg bron in]