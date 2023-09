Apple se verskaffer Foxconn sal vervaardig word in Indië iPhone 15, wat vervaardiging verder as China uitbrei

Apple-verskaffer Foxconn gaan die Made in India iPhone 15 begin stuur net weke nadat die slimfone by Chinese fabrieke ontplooi is. Hierdie stap deur Apple is deel van 'n meerjarige inisiatief om sy vervaardiging buite China te diversifiseer en voorsieningsketting-kwesbaarhede te verminder. Die samestelling van iPhones in Indië sal nie net Apple help om sy vervaardigingsvermoëns uit te brei nie, maar ook die onsekerhede in die handel wat deur spanning tussen Washington en Beijing veroorsaak word, versag.

Die Foxconn-fasiliteit in Sriperumbudur, Tamil Nadu, sal 'n deurslaggewende rol speel om die verskeping van die nuutste iPhone-eenhede te vergemaklik. Die vervaardiging van iPhone 15 in Indië sal egter afhang van die beskikbaarheid van komponente, hoofsaaklik verkry deur invoer, sowel as die gladde opskaling van produksielyne by die Foxconn-fasiliteit naby Chennai.

Benewens Foxconn, sal ander Apple-verskaffers wat in Indië werksaam is, soos Pegatron Corp. en 'n Wistron Corp.-fasiliteit wat binnekort deur die Tata Group verkry word, ook na verwagting iPhone 15 begin monteer. Dit sal Apple se vervaardigingsteenwoordigheid in Indië verder versterk.

Die iPhone 15 sal vandag by die Wonderlust-geleentheid bekendgestel word, saam met ander aankondigings, insluitend die nuwe Apple Watch-reeks en Apple AirPods. Die iPhone 15- en 15 Plus-modelle sal na verwagting 'n glasrug en aluminiumkante hê, terwyl die hoër-end Pro-weergawes na bewering 'n oorskakeling na 'n titanium-ontwerp sal hê, wat hulle duursaamer en ligter maak.

In die algemeen is Apple se besluit om iPhones in Indië te vervaardig 'n strategiese stap om sy voorsieningsketting te diversifiseer en sy afhanklikheid van China te verminder. Deur sy vervaardiging buite China uit te brei, beoog Apple om 'n meer veerkragtige en veilige verskaffing van sy kritieke produkte te verseker.

