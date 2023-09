Nuwe iPhone 15-reeks onthul deur Apple met prysverlagings vir Ierse gebruikers

Apple het amptelik sy jongste reeks iPhones en slimhorlosies bekend gestel, met die aankondiging van die iPhone 15-reeks en die Apple Watch Series 9. Terwyl die tegnologiereus die pryse van sy iPhones in die VSA verhoog het, sal Ierse gebruikers afslag kry. Die iPhone 15 Pro begin by € 1,239 100, 'n prysverlaging van € 15 teenoor verlede jaar se model. Die iPhone 979 begin by € 1,029, vergeleke met € 15 1,129 'n jaar gelede. Die iPhone 1,179 Plus se prys is ook verlaag tot €XNUMX vanaf €XNUMX.

Apple beoog om die algehele gebruikerservaring met sy nuwe toestelle te verbeter, ten spyte van die uitdagings wat deur die huidige lewenskostekrisis gestel word. Die nuwe iPhones beloof verbeterde oproepkwaliteit, fotografie en die aanvaarding van 'n standaard USB-laaipoort. Die iPhone 15 Pro-modelle sal 'n aanpasbare aksieknoppie hê, terwyl die iPhone 15 Pro 'n meer duursame titanium-ontwerp en 'n kragtiger kamerastelsel sal hê.

Die iPhone 15-reeks sal toegerus wees met die A16-skyfie, terwyl die Pro-modelle die opgegradeerde A17-skyfie sal hê. Die iPhone 15 het ook die USB C-verbinding vir laai en data-oordrag aangeneem, in ooreenstemming met die EU se sperdatum om laai teen 2024 te standaardiseer. Daarbenewens het Apple die noodsatellietvermoëns van die iPhone uitgebrei en Padbystand via satelliet bygevoeg.

Apple het ook die Apple Watch Series 9 bekendgestel, wat 'n gebarebeheerfunksie, verwerking van Siri-versoeke op die horlosie self en verbeterde integrasie met die HomePod bevat. Die maatskappy gaan voort om volhoubaarheid te prioritiseer, met pogings om plastiek uit verpakking uit te skakel, 100% herwonne materiaal te gebruik en op skoon, hernubare energiebronne staat te maak.

Definisies:

– USB C: 'n Universele seriële busverbinding wat algemeen gebruik word vir laai en data-oordrag in elektroniese toestelle.

– A16- en A17-skyfies: Verwys na die verwerkers wat in Apple-toestelle gebruik word, met A17 as die nuwer en kragtiger weergawe.

– Noodsatellietvermoëns: Die vermoë van 'n toestel om aan 'n satellietnetwerk te koppel vir kommunikasie en bystand in noodsituasies.