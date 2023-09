Apple ontvang patente vir matswart materiaal, kan variante op iPhones en MacBooks bring

Apple het 'n patent gekry wat die maatskappy toelaat om 'n mat swart materiaal op sy produkte te gebruik, insluitend iPhones en MacBooks. Die patent, wat in 2020 ingedien is, is onlangs deur die Verenigde State se handelsmerk- en patentekantoor (USTPO) goedgekeur.

Die gebruik van matswart in Apple se produkte was gewild onder verbruikers, soos blyk uit die vrystelling van die swart mat iPhone 7-variant etlike jare gelede. Die terugvoer vir die iPhone 7-reeks was egter nie positief genoeg vir Apple om voort te gaan om die model aan te bied nie. Hierdie patent dui daarop dat Apple nou ernstig is oor die matswart materiaal en wil verseker dat sy produkte aan die verlangde kwaliteit voldoen voordat dit in die mark bekendgestel word.

Die patent laat Apple toe om geanodiseerde matswart dele te gebruik wat 'n foutlose, gapingsvrye afwerking bied. Beelde wat die patent vergesel, dui ook op die moontlikheid van 'n matswart variant vir iPhones en Apple Watches. Alhoewel dit onwaarskynlik is dat dit vanjaar sal gebeur, aangesien die nuwe iPhone 15-reeks binnekort bekendgestel sal word, dui die patent daarop dat 'n matswart iPhone in die nabye toekoms bekendgestel kan word.

Benewens iPhones, maak die patent die deur oop vir matswart MacBooks, wat vir dekades nie deur Apple aangebied word nie. Matswart velle is gewild onder MacBook-gebruikers, en hierdie patent dui aan dat Apple dalk 'n matswart opsie vir sy skootrekenaars oorweeg.

Wat die komende iPhone 15-reeks betref, wat na verwagting modelle soos die iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max sal insluit, is daar gerugte van groot kamera-opgraderings, insluitend 'n periskooplens. Die Pro-modelle kan ook 'n titanium-liggaam hê, wat moontlik die prys van die produk verhoog.

Dit is duidelik dat Apple nuwe opsies vir sy produkte ondersoek, en die patent vir die mat swart materiaal dui daarop dat die maatskappy die bekendstelling van hierdie variant aktief oorweeg. Terwyl opgewonde aanhangers gretig op die vrystelling van die iPhone 15-reeks wag, sal net die tyd leer of 'n mat swart opsie onder die aanbiedinge sal wees.

Bronne:

– Verenigde State se handelsmerk- en patentekantoor (USTPO)