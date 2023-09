Apple se skyfies word in die VSA vervaardig, maar verpakking word steeds in Taiwan gedoen

Volgens The Information sal Apple se skyfies, vervaardig deur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), in die nuwe fabriek in Phoenix, Arizona, gemaak word, soos aangekondig deur Apple se uitvoerende hoof, Tim Cook. Hierdie skyfies sal egter teruggestuur moet word na Taiwan vir montering omdat die fabriek in Arizona nie die nodige fasiliteite het om die meer gevorderde skyfies te verpak nie.

Verpakking is die finale stadium van die vervaardiging van skyfies, waar die komponente in 'n behuising saamgestel word om spoed en kragdoeltreffendheid te verbeter. Terwyl skyfies vir iPads en Macs buite Taiwan verpak kan word, moet die iPhone se skyfies in die land saamgestel word. Hierdie verpakkingsmetode word sedert 2016 deur Apple gebruik.

Afgesien van Apple, het TSMC ook ander kliënte soos NVIDIA, AMD en Tesla, wie se skyfiemodelle, insluitend NVIDIA se H100, ook na Taiwan teruggestuur sal moet word vir verpakking. Daar word berig dat die gevorderde verpakking wat op die iPhone gebruik word, ook deur Google vir sy toekomstige Pixel-fone gebruik word.

Die Amerikaanse regering het deur die CHIPS-wet aansienlike befondsing opsy gesit om skyfievervaardiging in die VSA aan te spoor en afhanklikheid van oorsese verskaffers te verminder. Hierdie stap is daarop gemik om die Amerikaanse halfgeleierbedryf 'n hupstoot te gee te midde van spanning met China oor Taiwan.

Terwyl die regering 'n nasionale gevorderde verpakkingsvervaardigingsprogram gestig het om skyfieverpakking na die VSA te bring, ontvang dit aansienlik minder befondsing in vergelyking met skyfievervaardiging. Die Instituut vir Gedrukte Stroombane het verklaar dat dit 'n gebrek aan prioritisering vir verpakking aandui. TSMC het geen planne om verpakkingsfasiliteite in die VSA te bou nie weens die hoë koste daaraan verbonde en sal waarskynlik enige toekomstige verpakkingsmetode in Taiwan aanbied.

