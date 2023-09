Apple stel die iPhone 15 bekend met USB-C-poort en verbeterde kamerastelsel

Apple het pas sy nuutste slimfone, die iPhone 15 en iPhone 15 Plus onthul, en die opvallende kenmerk is die insluiting van 'n USB-C-poort. Dit dui op 'n afwyking van Apple se eie Lightning-aansluiting, aangesien die maatskappy verskuif om aan die komende regulasies van die Europese Unie te voldoen. Die iPhone 15 begin by $799 vir die 128GB-model, terwyl die iPhone 15 Plus by $899 begin vir dieselfde bergingskapasiteit.

Alhoewel die ontwerp van vanjaar se iPhones baie ooreenstem met die iPhone 14, is daar noemenswaardige verbeterings. Alle modelle het nou die Dynamic Island, 'n pilvormige uitsny wat in die iPhone 14 Pro en Pro Max bekendgestel is. Dit bied 'n nuwe manier om kennisgewings te sien en met toepassings te kommunikeer. Boonop spog die iPhone 15 met 'n OLED Super Retina-skerm wat Dolby Vision-inhoud met 'n helderheid van 1,600 2,000 nits kan vertoon. Die piekhelderheid van hierdie skerm bereik XNUMX XNUMX nits in sonlig, wat dubbel dié van sy voorganger is.

Die belangrikste opgradering van die iPhone 15 is sy kamerastelsel. Die hoofkamerasensor is opgegradeer na 48 megapixels van die vorige 12 megapixels wat in die iPhone 14 gevind is. Die foon beskik ook oor 'n 12-megapixel telefotolens en verbeterings aan die portretmodus. Gebruikers hoef nie meer handmatig na portretmodus oor te skakel nie, en daar is verbeterings aan nagmodus, regstreekse foto's en aksiemodus.

Binne die iPhone 15 het Apple die skyfiestel na die A16 opgegradeer, dieselfde verwerker wat in verlede jaar se iPhone 14 Pro-modelle gebruik is. Die maatskappy beloof die hele dag batterylewe, danksy 'n groter battery. Die iPhone 15 bevat ook 'n tweedegenerasie ultrawyebandskyfie vir verbeterde konnektiwiteit en presisiebevinding in Find My.

Saam met die iPhone 15 stel Apple die nuwe Apple Watch Series 9 bekend, wat 'n opgegradeerde skyfie met verbeterde GPU-werkverrigting en 'n tweedegenerasie ultrawyebandskyfie bevat. Die horlosie stel ook 'n "dubbeltik"-funksie en meer bekend.

Bronne:

Die rand