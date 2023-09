Apple kondig vrystellingsdatum vir iOS 17 aan

Apple het uiteindelik die vrystellingsdatum vir iOS 17 tydens sy onlangse geleentheid bekend gemaak. Die nuutste weergawe van die sagteware sal beskikbaar wees vir gratis opgradering op Maandag, 18 September. Hierdie aankondiging kom ná baie afwagting van Apple-gebruikers sedert die sagteware vir die eerste keer by die WWDC-geleentheid in Junie aangekondig is. iOS 17 sal na verwagting die iPhone-ervaring heeltemal verander.

Voor die amptelike vrystelling is 'n beta-weergawe van iOS 17 aan toetsers beskikbaar gestel. Die volledige weergawe sal egter nou vir almal toeganklik wees. Daar is verskeie opwindende kenmerke wat aandag onder gebruikers getrek het. Een van hierdie kenmerke is 'n opgradering na FaceTime, wat gebruikers in staat stel om video-stemboodskappe te verlaat. Boonop sal 'n instrument genaamd NameDrop gebruikers in staat stel om kontakinligting maklik te deel deur eenvoudig hul fone naby mekaar te hou. Vir diegene wat organisasie geniet, is 'n nuwe joernaaltoepassing ook bekendgestel.

Een beduidende verbetering wat die belangstelling van baie getrek het, is die belofte van 'n verbeterde outokorreksie-funksie. Daar word gesê dat hierdie opgedateerde outokorreksie uit die gebruiker se voorkeure leer, wat die frustrasie van onbedoelde woordvervangings uitskakel.

Op die bekendstellingsdatum van 18 September kan toegang tot iOS 17 verkry word deur die sagteware op te dateer. Dit sal gebruikers in staat stel om al die nuwe en verbeterde kenmerke wat ingestel is, te geniet. Apple gaan voort om vooruitgang te verskaf wat die gebruikerservaring vir sy kliënte verbeter.

