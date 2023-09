Anthropic stel Claude Pro bekend, 'n AI Chatbot-mededinger aan ChatGPT

By

Anthropic, 'n prominente speler in die KI-industrie, het onlangs Claude Pro bekendgestel, 'n premium weergawe van sy KI-kletsbot, Claude 2. Met sy indrukwekkende kontekstuele vermoë is Claude Pro 'n sterk mededinger vir ChatGPT. Terwyl ChatGPT Plus 'n konteks van 32K-tokens kan hanteer, oortref Claude Pro dit met 'n verbysterende 100K-tokens, wat gebruikers 'n meer verrykte ervaring bied.

Anthropic het, na deeglike oorweging van markdinamika en gebruikersvoorkeure, besluit om 'n betaalde intekeningmodel in te stel. Deur middel van gebruikerspeilings het die maatskappy gebruikers se gewilligheid gemeet om $25 per maand vir 'n intekening te betaal, wat hul aanbiedinge in lyn bring met gebruikersverwagtinge.

Die belangrikste hoogtepunt van Claude Pro is dat dit "ten minste 5 keer meer gebruik beloof in vergelyking met die gratis weergawe van Claude." Hierdie aanbieding maak voorsiening vir kraggebruikers en word elke 8 uur teruggestel, wat naatlose interaksies en ongeremde gesprekke moontlik maak.

ChatGPT Plus beperk ook die gebruik daarvan, maar het dit mettertyd geleidelik uitgebrei. Hul nuutste opdatering stel gebruikers in staat om elke 50 uur tot 3 boodskappe te stuur vir GPT-4, hul meer gevorderde model.

Anthropic het onlangs meer as $400 miljoen se befondsing verkry, met Google wat die befondsingsronde gelei het. Gestig deur voormalige OpenAI-navorsers, skep Anthropic sy eie merk in die KI-veld. Daarteenoor het OpenAI, hoofsaaklik gesteun deur Microsoft, 'n waardasie van byna $30 miljard bereik.

Claude Pro is ontwerp om uitgebreide gesprekke te hanteer, selfs dié wat groot aanhangsels behels. Gebruikers word aangeraai om nuwe gesprekke oor nuwe onderwerpe te begin om Claude se werkverrigting te optimaliseer en onnodige heroplaaie van lêers te vermy. Dit bewaar nie net die boodskaplimiet nie, maar bespoedig ook reaksietye.

Anthropic se innoverende opleidingsmetode vir Claude, genaamd "Constitutional", onderskei dit van OpenAI se Reinforcement Learning Through Human Feedback. Deur die model te voorsien van 'n stel algemene reëls, bekend as die "Grondwet", maak Anthropic selfverbetering sonder menslike interaksie moontlik. Hierdie benadering help die model om goeie interaksies bo slegte te bevoordeel, en sodoende problematiese gedrag op te spoor en aan te pas.

Bron: Decrypt, OpenAI