Ontsluiting van die potensiaal van nanomateriale deur biologie

In 'n baanbrekende lesing by MIT het Angela Belcher in die opwindende wêreld van nanotegnologie gedelf en ondersoek hoe biologie gebruik kan word om nuwe en innoverende nanomateriale te skep. Belcher, 'n professor in biologiese ingenieurswese en materiaalwetenskap aan MIT, het verduidelik dat deur die krag van biologie te benut, wetenskaplikes nuwe maniere kan ontdek om materiale op nanoskaal te ontwerp.

Een voorbeeld wat Belcher aangebied het, was die modifikasie van die M13-bakteriofaag, 'n virus wat spesifiek bakterieë infekteer. Deur die gene van die virus te manipuleer, kon Belcher se navorsingsgroep nuwe DNA- en peptiedvolgordes byvoeg, en die virus effektief as 'n sjabloon gebruik om anorganiese materiale te skep. Die vermoë om materiaal op die nanoskaal te beheer, maak 'n wye reeks toepassings oop, van die ontwikkeling van batterye en brandstofselle tot omgewingsremediëring en mediese diagnostiek.

Belcher het ook die potensiaal bespreek om die M13-bakteriofaag te gebruik om die omgewing te verbeter. Voormalige student Geran Zhang het die virus suksesvol gewysig om koolstofgebaseerde materiale met 'n hoë oppervlak te vorm wat klein molekules kan afbreek. Hierdie deurbraak kan implikasies hê vir die skoonmaak van riviere, die bekamping van rookmis en selfs die ontwikkeling van chemiese oorlogvoeringsmiddels.

Die potensiaal van nanotegnologie strek ook na die veld van biomediese beelding. Belcher het die belangrikheid van naby-infrarooi beelding beklemtoon, wat wetenskaplikes in staat stel om dieper binne die liggaam te sien. Haar laboratorium het beeldinstrumente ontwikkel met behulp van koolstofnanobuise wat klein gewasse tydens chirurgie kan opspoor. Deur 'n virus te ontwerp om fluoresserende nanobuise te dra, kan dokters nou gewasse identifiseer wat andersins ongesiens sou verbygegaan het.

Belcher het haar toespraak afgesluit deur 'n doelwit te bespreek wat deur haar en haar span gedeel word: om 'n opsporings- en diagnostiese tegnologie vir eierstokkanker binne die volgende vyf tot 10 jaar te ontwikkel. Deur die hele fallopiese buis te skandeer vir pre-kankeragtige letsels, poog hulle om vroeë opsporing en behandeling van hierdie dodelike siekte te verbeter.

Die lesing deur Angela Belcher het lig gewerp op die geweldige potensiaal van die gebruik van biologie om nuwe moontlikhede in nanotegnologie te ontsluit. Deur die krag van die natuur te benut, kan wetenskaplikes velde verander wat wissel van energieberging tot omgewingsremediëring en kankerdiagnostiek.