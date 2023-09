Ubisoft verskaf opdatering oor Xdefiant se vrystellingsdatum en ontwikkelingstatus

Ubisoft het onlangs 'n belangrike opdatering gedeel oor die vrystellingdatum en ontwikkelingstatus van sy komende speletjie, Xdefiant. In 'n plasing op hul amptelike webwerf het die uitvoerende vervaardiger Mark Rubin onthul dat die speletjie nie die indieningsproses vir Sony en Xbox geslaag het nie, wat lei tot voldoeningskwessies wat aangespreek moet word voordat 'n vrystellingsdatum bevestig kan word.

Rubin het verduidelik dat die maatskappy die eerste resultate van die indieningsproses in die middel van Augustus ontvang het, wat aangedui het dat die speletjie nie aan die nodige vereistes vir voldoening voldoen nie. Hierdie onthulling was 'n verrassing vir die span, aangesien hulle die hoeveelheid werk wat nodig is om nakoming te verseker, onderskat het.

Gevolglik kan Ubisoft nie tans 'n spesifieke vrystellingsdatum vir Xdefiant verskaf nie. In plaas daarvan fokus hulle daarop om die voldoeningsverwante kwessies op te los en voor te berei vir nog 'n voorlegging aan die platformhouers. As die voorlegging slaag, kan die speletjie moontlik in die middel tot einde September vrygestel word. Daar is egter 'n moontlikheid dat 'n voorwaardelike slaag gegee kan word, wat 'n Dag 1-pleister met finale regstellings vir voldoening vereis. In so 'n scenario sal die vrystellingsdatum na vroeg/middel Oktober verskuif word.

Ten spyte van hierdie onsekerhede, het Rubin aanhangers gerusgestel dat Ubisoft toegewyd bly tot deursigtigheid en om na spelerterugvoer te luister. Die span het reeds spelerversoeke by die spel se ontwikkeling ingesluit, soos die insluiting van Map Voting en 'n komende S&D-agtige modus. Rubin het beklemtoon dat Xdefiant bedoel is om 'n speletjie vir die gemeenskap te wees, en Ubisoft is toegewyd om die beste ervaring moontlik te lewer.

Ten slotte, aanhangers van Xdefiant sal 'n bietjie langer moet wag vir die vrystelling van die speletjie, aangesien Ubisoft werk om voldoening aan Sony en Xbox te verseker. Die span spreek aktief die kwessies aan wat tydens die indieningsproses geïdentifiseer is en hoop om so gou as moontlik 'n vaste vrystellingsdatum te verskaf.

Bron: Ubisoft via Ubisoft se amptelike webwerf