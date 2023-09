Picross e Games Vind nuwe lewe op Nintendo Switch

Al nege speletjies in die Picross e-reeks, wat oorspronklik op die 3DS vrygestel is, is uiteindelik op pad na die Nintendo Switch. Die speletjies was sedert Maart nie beskikbaar om te koop toe die 3DS eShop gesluit het nie. Die ontwikkelaar Jupiter het egter nou aangekondig dat die eerste speletjie in die reeks, Picross S+, volgende jaar op die Switch vrygestel sal word.

Picross S+ sal beskikbaar wees vir £3.99 (of €5/$5 vir lesers in ander streke), terwyl die oorblywende Picross e-speletjies as bykomende inhoudspakkette teen dieselfde prys aangebied sal word.

Die Picross e-reeks is aanvanklik vrygestel tussen 2011 en 2018. Die laaste speletjie in die reeks, Picross e9, is egter net in Japan vrygestel, wat aanhangers buite Japan gretig gelaat het om uiteindelik toegang tot die speletjie te hê.

Hierdie stap om die Picross e-speletjies na die Nintendo Switch te bring, lyk dalk 'n bietjie ingewikkeld, maar dit verseker dat hierdie geliefde speletjies nie in die duisternis vervaag nie. Die Video Game History Foundation het beraam dat 'n verbysterende 87 persent van speletjies wat voor 2010 vrygestel is, nou nie beskikbaar is nie. Met dit in gedagte, is dit duidelik dat die behoud van hierdie speletjies en om dit toeganklik te maak vir 'n nuwe gehoor noodsaaklik is vir hul lang lewe in die spelgeskiedenis.

Picross S+ is 'n opwindende herlewing vir die Picross e-reeks en bied aan aanhangers die geleentheid om weer hierdie legkaart-gevulde avonture te geniet. Met die belofte van bykomende inhoudpakkette wat kom, lyk die toekoms blink vir aanhangers van hierdie gewilde franchise.

Bronne:

– NintendoLife