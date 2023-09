Picross S+: 'n Nuwe toevoeging tot die Mind-Testing Monogram Series

Jupiter het die komende vrystelling van Picross S+ aangekondig, die jongste aflewering in die gewilde breintoetsmonogramreeks vir die Nintendo Switch. Een van die opwindende kenmerke van hierdie speletjie is dat dit al nege die 3DS se Picross e-speletjies sal insluit wat voorheen net as aflaai-alleen-titels op die geslote eShop beskikbaar was.

Die basisinhoud van Picross S+ sal beskikbaar wees vir £3.99 / €4,99 / $4.99, terwyl elke individuele 3DS-reeksinskrywing aangebied sal word as bykomende betaalde inhoudpakkette, alles teen dieselfde prys. Alhoewel dit dalk na 'n relatief duur manier lyk om die speletjies na die Switch te bring, is dit tans die enigste opsie as gevolg van die sluiting van die 3DS eShop.

Elke inhoudpakket sal 150 Picross- en Mega Picross-raaisels uit hul onderskeie titels insluit, wat spelers 'n aansienlike versameling raaisels bied om te geniet. Een besonder opwindende insluiting is Picross e9, 'n titel wat voorheen eksklusief aan Japan was.

Picross S+ word in 2024 vrygestel; 'n spesifieke vrystellingsdatum is egter nie op hierdie stadium aangekondig nie. Aanhangers van die Picross-reeks in die Weste sal uiteindelik die geleentheid hê om die volledige stel speletjies te besit met die vrystelling van Picross S+.

