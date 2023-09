Die skep van realistiese KI-stemme: die moontlikhede en vrae wat hulle opper

In 'n wêreld waar KI-stemme al hoe meer algemeen word, is dit belangrik om die implikasies en potensiële gevolge in ag te neem. Van virtuele assistente soos Alexa en Siri tot die stemme wat op toepassings soos TikTok gehoor word, KI-stelsels is in staat om lewensgetroue spraak in verskeie tale en stemme te produseer. Onlangs, in 'n driedelige minireeks oor KI, het David Pierce, 'n gerespekteerde redakteur en mede-gasheer van The Vergecast, geëksperimenteer met die opleiding van KI-bots om sy stem te repliseer.

Die proses het die opleiding van die KI-bots behels deur gebruik te maak van skrifte, bestaande oudio van vorige Vergecast-episodes, of 'n kombinasie van albei. Die doel was om te bepaal hoe goed en vinnig 'n begaanbare KI-kopie van sy stem geskep kan word. Die resultate was verstommend, met vier verskillende instrumente wat verskillende grade van sukses in die replisering van David se stem toon.

Alhoewel daar nie van die KI-stemme verwag word om David te vervang nie, is dit duidelik dat hulle vinnig verbeter. Dit laat beduidende vrae ontstaan ​​oor die potensiële implikasies van sulke tegnologie. Watter verantwoordelikhede het skeppers wanneer hulle KI gebruik om hul stem te herhaal? Hoe navigeer individue die etiese en wetlike uitdagings wat voortspruit uit die gebruik van KI-gegenereerde stemme?

Die opkoms van KI-musiek, waar kunstenaarstemme gebruik word om modelle op te lei wat oortuigende liedjies in enigiemand se stem kan skep, bied 'n soortgelyke dilemma. Hierdie vooruitgang het die potensiaal om 'n dekade van hofsake en etiese debatte oor eienaarskap en toestemming aan te wakker. Dit is van kardinale belang om te oorweeg hoe hierdie instrumente gebruik moet word en hoe die impak daarvan bespreek moet word.

Alhoewel die moontlikhede wat KI-stemme bied groot en demokratiserend is, is daar 'n dringende behoefte om die diepvals en potensiële probleme wat dit kan veroorsaak aan te spreek. Die vinnige verbetering van KI-tegnologie vereis dat hierdie besprekings vroeër eerder as later plaasvind. Die ontwikkeling en gebruik van realistiese KI-stemme is hier om te bly, en dit is van kardinale belang om hierdie nuwe terrein verantwoordelik en eties te navigeer.

Definisies:

– KI-stemme: Kunsmatig gegenereerde stemme geskep deur KI-modelle wat op menslike spraak opgelei is.

– Deepfakes: Sintetiese media wat bestaande beelde en video's kombineer en op bronprente of video's plaas, dikwels met kwaadwillige bedoelings.

Bronne:

– David Pierce, “Ek het 'n bot gemaak wat amper presies soos ek klink. Dit was makliker en beter as wat ek verwag het. Is dit cool of skrikwekkend?”, The Verge