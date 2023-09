Character.ai wen veld op ChatGPT in die gebruik van mobiele toepassings

Character.ai, die KI-toepassingvervaardiger wat gebruikers in staat stel om hul eie KI-karakters te ontwerp, ervaar aansienlike groei in mobiele toepassingsgebruik. Volgens 'n onlangse ontleding deur die markintelligensiefirma Similarweb, het die iOS- en Android-toepassings vir Character.ai nou 4.2 miljoen maandelikse aktiewe gebruikers in die Verenigde State, vergeleke met ChatGPT se byna 6 miljoen maandelikse aktiewe gebruikers in die VSA.

Alhoewel Character.ai se groei opmerklik is, handhaaf ChatGPT steeds 'n groter teenwoordigheid op die web, wat moontlik te wyte is aan die voorkeur van Character.ai se gebruikers om KI-kletsbotte op hul mobiele toestelle te bou en te kommunikeer eerder as deur 'n webwerf. Wêreldwyd oortref ChatGPT ook Character.ai in terme van mobiele gebruik, met 22.5 miljoen maandelikse aktiewe gebruikers vir ChatGPT in vergelyking met 5.27 miljoen vir Character.ai.

Een interessante aspek is dat Character.ai 'n baie jonger demografie lok in vergelyking met ander KI-toepassings, insluitend ChatGPT. Byna 60% van Character.ai se webgehoor kom van die 18-24-jarige ouderdomsgroep, wat konsekwent gebly het, selfs al het ChatGPT se webverkeer afgeneem. In Julie het 18- tot 24-jariges slegs 27% van ChatGPT se webverkeer uitgemaak.

Die ontleding het ook aan die lig gebring dat ander KI-verskaffers laer aannemingsyfers onder jonger ouderdomsgroepe het. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic en Google's Bard het baie laer persentasies (wat wissel van 18.46% tot 25.3%) van die 18-24 demografiese vergeleke met Character.ai se 60%.

ChatGPT het die afgelope drie maande 'n afname in globale webwerfbesoeke gesien, maar Similarweb se data toon tekens van verbetering namate die skooljaar hervat is. Character.ai, aan die ander kant, het gebruik oor die somer gehandhaaf as gevolg van sy fokus op vermaak eerder as om net 'n huiswerkhelper of navorsingsassistent te wees.

Character.ai het 'n sterk potensiaal vir verdere groei in gebruikersbasis na sy indrukwekkende $150 miljoen in reeks A-befondsing, wat die opstart op $1 miljard waardeer. Die toepassing staan ​​uit onder ander KI-karaktergenerators, met sy stigters Noam Shazeer en Daniel De Freitas, wat voorheen KI-kenners by Google was.

Terwyl die toekomstige aanvaarding van Character.ai onseker bly, is die stigters van die toepassing erken as voorlopers in die KI-veld, en die opstart het voortdurende ruimte vir verbetering namate meer gebruikers sy karakters skep en betrokke raak.

Bron: Similarweb, Reuters