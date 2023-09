Afrikaanse letterkunde in die digitale era ondersoek nuwe gehore en temas

Die eerste boeklengte-studie van digitale literatuur in Afrika, "Afrika-letterkunde in die digitale era: Klas- en seksuele politiek in nuwe skryfwerk uit Kenia en Nigerië," trek aansienlike akademiese aandag. Geskryf deur Shola Adenekan, 'n voormalige joernalis en medeprofessor in Afrikastudies, ondersoek die boek die rol van die internet en nuwe media in die vorming van nuwe gehore vir Afrika-letterkunde.

Adenekan se inspirasie om die boek te skryf het gekom uit sy eie ervarings met die internet en verbindings wat hy met skrywers en denkers gemaak het deur e-poslysdienste en sosiale media-platforms. Hy het 'n stygende tendens opgemerk dat Afrika-literatuur aanlyn gepubliseer word, op platforms soos blogs, webwerwe, en later op sosiale media-platforms soos MySpace, Facebook en Tumblr.

Die digitale landskap het 'n meer organiese ruimte vir hierdie opkomende stemme gebied, aangesien hul primêre gehoor die digitale publiek in Afrika geword het eerder as tradisionele uitgewers. Baie van die skrywers en denkers was vroue en vreemde Afrikane wie se werke nie deur tradisionele uitgewers waardig geag is nie. Platforms soos Sokari Ekine se blog, kulturele en literêre netwerke, het ruimte gebied vir vreemde skrywers van Kenia, Somalië en Suid-Afrika om met mekaar te verbind en hul werk te deel.

Die internet het Keniaanse en Nigeriese literatuur aansienlik beïnvloed. Byvoorbeeld, die Nigeriese romanskrywer Chimamanda Ngozi Adichie se vroeë werke is die eerste keer aanlyn gepubliseer, terwyl die Keniaanse skrywer Billy Kahora se niefiksieboek gegroei het uit 'n stuk wat op 'n nou ontbinde blog gepubliseer is. Digitale Afrika-tydskrifte soos African Writers, African Writing en Kwani het ook 'n deurslaggewende rol gespeel in die verskaffing van platforms vir baie gevestigde Afrika-skrywers vandag.

Queer-aktivisme het 'n tuiste in die digitale ruimte gevind. Baie vreemde skrywers, wat met homofobie in die gesig gestaar is, het na Europa en Amerika gemigreer, maar het voortgegaan om teen diskriminasie te veg. Die aanlyn platform het hulle toegelaat om hul ervarings te verwoord en die rykdom van die vreemde Afrika-lewe ten toon te stel. Die werke van vreemde skrywers soos Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah en Romeo Oriogun vorm 'n beginpunt vir die verstaan ​​en teoretisering van digitale Afrika, wat die kruising van vreemdheid, politiek en burgerregte beklemtoon.

Klas speel ook 'n rol in die digitale literêre landskap. Terwyl miljoene Afrikane van verskillende agtergronde die internet gebruik, kom baie van die pioniers van die digitale literêre gemeenskappe uit 'n soliede middelklasagtergrond. Hierdie skrywers het dikwels die voorreg om kulturele ambassadeurs vir die vasteland te wees en kan taboe-onderwerpe soos seksualiteit in hul werk bespreek.

Adenekan hoop dat sy boek ander sal inspireer om die digitale en vreemde lewe in Afrika in hul skryfwerk te verken. Hy beklemtoon die belangrikheid daarvan om Afrika se alledaagse lewe te bestudeer, verby 'n fokus op die skouspelagtige te beweeg en betrokke te raak by alledaagse rituele.

Ten slotte werp “Afrika-letterkunde in die digitale era” lig op die dinamiese en transformerende krag van die internet in die vorming van Afrika-literatuur, en beklemtoon die narratiewe van vreemde Afrikane en die stemme wat tradisionele uitgewerynorme uitdaag.

Bronne: Afrikaanse letterkunde in die digitale era: Klas- en seksuele politiek in nuwe skryfwerk uit Kenia en Nigerië deur Shola Adenekan.